Rosa López confiesa lo de su primer hijo y publica la primera foto

Rosa López está atravesando su mejor momento personal, ha encontrado a un hombre que le respeta y se ha dado cuenta de algo importante. Quiere pasar el resto de su vida al lado de él, se llama Iñaki García. Las campanas de boda suenan con fuerza, pero no tanto como los rumores sobre el primer hijo de la pareja.

Rosa López ha confirmado en el programa Déjate Querer, presentado por Toñi Moreno, que no le importaría quedarse embarazada. Ha encontrado al hombre correcto, aunque debe esperar un tiempo porque en este momento tiene muchos compromisos encima de la mesa. “Me encantaría que hubiera descendencia , mi madre se volvería loca”, desveló en el programa de Telecinco.

| Atresmedia

Rosa ha anunciado lo de su primer hijo: llegará en cualquier momento porque está haciendo muchos méritos para ello. “Tengo al hombre perfecto y la vida perfecta, practicando estamos todo lo que quieras y más”, le ha explicado a Toñi Moreno. Estas declaraciones coinciden con el mejor momento profesional de la cantante: ha sacado un nuevo tema y ha publicado la primera foto.

Rosa ha utilizado sus redes sociales para compartir una imagen muy especial: su nuevo tema ya está en el marcado y promete ser un éxito. Se llama Esa Belleza y se ha inspirado en las flores porque considera que es el elemento más maravilloso de la naturaleza. “El paso del tiempo pasa por ellas y lo reflejan, pero sea cual sea el momento que atraviesa son pura belleza”.

López ha animado a sus seguidores a perder el miedo, pues es la única forma de mostrar el lado más natural del ser humano. Ella hizo lo mismo en el programa Déjate Querer y concedió una de las entrevistas más emotivas de su carrera. Confirmó que quería tener un hijo y que había encontrado al compañero perfecto, con él quiere pasar el resto de su vida.

Rosa López manda un mensaje importante

Rosa ha publicado una imagen que marcará un antes y un después en su trayectoria musical, pues ha sido más honesta que nunca. Considera que lo único importante es lo que está centro del corazón, eso es lo que ha querido reflejar en su nueva canción. Quiere que el público pierda los prejuicios para que pueda disfrutar de lo más estupendo que tenemos: la vida.

| Europa Press

“Nosotros como sociedad tendemos a distorsionarla, ponemos un filtro que nos nubla lo que de verdad importa. Esa belleza que te adorna por dentro del corazón, para mí lo que escondes en el fondo de tu corazón es la belleza”. Estas declaraciones están causando una gran repercusión, pues la artista nunca había mostrado su lado más vulnerable.

López tiene intención de ser madre, no ha anunciado una fecha concreta, pero ha reconocido que es un plan muy presente en su vida. También ha admitido que le genera cierto temor, pues ya tiene una edad y siente que debe decidirse lo antes posible. “Hay que ser muy valiente para ser mamá y sé que se me está pasando el arroz”.

Rosa López sabe lo que piensa su novio

Rosa acudió a Déjate Querer con su novio Iñaki, un policía que no se siente cómo delante de las cámaras. Sin embargo, hizo un esfuerzo para decirle todo lo que le quería y le hizo una declaración de amor que no dejó indiferente a nadie. “Me he enamorado de lo que ves: esa mirada, esa forma de hablar y sentir, es igual en televisión que cuando estamos en casa”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

López sabe que ha encontrado a su media naranja, quiere pasar el resto de su vida con Iñaki e incluso tener a su primer bebé. Ha asegurado que en cualquier momento hacen el anuncio oficial porque no dejan de “practicar”, pero todavía hay que esperar. Tiene varios proyectos encima de la mesa que le roban mucho tiempo, pues es una de las grandes artistas del país.