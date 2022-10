Rosa López admite que no puede seguir y su disgusto explica qué ha pasado

Rosa López fue una de las invitadas al último programa de Xavier Sardá que se emite en el 'late night' cada sábado en La 1 de TVE.

Rosa López aceptó la invitación del periodista catalán para que fuese entrevistada en La gran confusión, el espacio de entretenimiento que conduce Sardá.

El caso es que la andaluza apareció radiante en el plató de TVE y la cantante compartió programa con Boris Izaguirre, o el mismísimo Carlos Latre.

Fue una noche intensa en la que la artista granadina dejó a todos los espectadores helados. Sucedió así tras desvelar ciertos aspectos de la herencia que dejó su paso por Operación Triunfo, allá por el año 2001.

Rosa López se rompe en pleno directo con Xavier Sardá

Todos recordamos a Rosa López y su excelente concurso que le lanzó, a la postre, a la fama. Se hizo con la victoria final en esta edición inicial de un reality que tendría un recorrido bastante amplio en el ente público y Telecinco en los años posteriores.

Lo cierto es que en la quinta entrega de La gran confusión se tocó el tema del culto al cuerpo. Y la granadina, ni corta ni perezosa, habló del cambio del estilo de vida que ha dado en los últimos años.

"Qué ilusión volver a verte", le decía esta a Sardá en pleno directo. "Estás encantadora, estás más buena que el pan con tomate", le advertía el catalán a la artista, que se tomaba de la mejor manera el piropo del presentador.

Tras recordar su icónica actuación en Eurovisión 2002, Carlos Latre también incidía en lo buena persona que es la granadina. "Es que Rosa siempre ha sido un amor", afirmaba el imitador castellonense.

Posteriormente, el conductor del programa de La 1 le cuestionaba a la extriunfita si se encuentra bien con su cuerpo actual. "Sí, estoy feliz, sobre todo porque lo que más he esculpido es mi mente y eso es lo más importante", respondía la primera ganadora de OT.

La granadina es consciente de que ya no podrá hacerlo más

"Hay que cuidarse para vivir una vida plena lo que vives en el momento, pero después a ver si consigues comprar la caja de pino", opinaba. En ese instante, Gonzalo Miró expuso lo mucho que ha cambiado desde hace 20 años. "De la niña que conocimos en Operación Triunfo has cambiado mucho", sostenía el colaborador del programa.

Sobre ello, la invitada ha confesado que le ha ayudado a este cambio hacer deporte. "Espero poder hacerlo hasta que tenga mucha edad, porque con 80 años no sé si lo voy a poder hacer. Cuando yo descubrí el deporte dentro de la academia fue muy importante", confesaba la artista granadina.

Todos recordamos que cuando estaba concursando en OT, a la andaluza le pusieron una dieta muy estricta para adelgazar lo máximo posible.

Rosa no oculta todo lo que cambió tras OT

Además, Rosa López echaba la vista atrás y confesaba cuánto ha cambiado en este tiempo. "Yo no sabía nada. En 20 años podría haber criado un hijo, pero me he tenido que criar a mí".

"Yo tuve una infancia superfeliz. Cuando entré en Operación Triunfo aunque tenía 20 años, mi cabeza estaba colocada como si tuviera 13 años, en los 13 años de entonces", recordaba.

"Yo cuando salí de Operación Triunfo te juro que era pánico a cualquier cosa. Por cojones, hablando en plata, por algún lado tenía que empezar", incidía.

Por último, la invitada recalcaba que "lo más fácil era el deporte, porque lo que más me hacía sentir incómoda era que estaba obesa. Y eso podría haberme generado cualquier enfermedad", declaraba el pasado sábado.