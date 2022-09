Rosa Benito no podrá volver a su casa hasta que haya encontrado un trabajo mejor

La segunda entrega de En el nombre de Rocío, solo ha desatado polémica tras polémica. Las nuevas e incendiarias declaraciones de Rociíto han puesto en jaque a toda la famila mediática. Esa era la principal intención que la hija de Rocío Jurado tenía con esta segunda parte de su docuserie, y parece que le ha funcionado.

Recordemos, que cuando se estrenó Rocío: contar la verdad para seguir viva, el primer perjudicado fue Antonio David Flores, que fue fulminantemente despedido de Sálvame. Y ahora parece que Rocíito ha conseguido desbancar a otro miembro del clan

Rosa Benito no ha vuelto a aparecer en Telecinco

Tras unos meses muy convulsos, Rosa Benito estuvo en ojo del huracán. Las declaraciones de Rociíto le servía a la madre de Chayo Mohedano para multiplicar sus apariciones en televisión. Durante semanas, estuvo como colaboradora fija en Ya es mediodía y Ya son las ochos, en la sección Fresh.

Y es que tener a Rosa Benito en plató, era muy rentable. La colaboradora no dudaba en responder a todas las acusaciones de Rociíto. Sin embargo, con en los meses estivales, Rosa desapareció del plató, algo que muchos achacaban a que se habría ido de vacaciones.

Pero, con la nueva temporada, todos los presentadores y colaboradores retomaban sus labores. Todos, menos Rosa Benito.

Esto no ha pasado desapercibido para la audiencia. Y como era de esperar los rumores de despido se han puesto sobre la mesa.

Y es que Mediaset es la 'casa profesional' de Rosa Benito, a la que ha estado vinculada durante décadas. Y con la llegada de Rociíto, parace que esto ya no sigue siendo así.

Pero el medio de comunicación, La Razón, se ha puesto en contacto con fuentes de Mediaset, y ha revelado las causas reales:

“Rosa lleva vetada más de un mes, porque a la cadena no le ha gustado en absoluto su comportamiento en redes sociales. Rosa ha compartido el éxito de programas como ‘Tierra Amarga’ o metiéndose con ‘La Fábrica de la Tele”.

Según ha revelado el medio, anteriormente citado, se trataría de un veto temporal:

“Desde la productora Unicorn están haciendo todo lo posible porque vuelvan. La quieren aquí y más ahora, que empieza la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, pero desde cadena se oponen por el momento”.

Además La Razón, se ha puesto en contacto con la ganadora de Supervivientes 2011, y estas han sido sus palabras:

“Yo no he dejado Telecinco, necesitaba desconectar. De lo del veto no tengo conocimiento de ello”, sentenciaba.

Rosa Benito, ¿posible fichaje de Sonsoles Ónega?

Como ya se confirmó hace un par de semanas, Sonsoles Ónega está a punto de estrenar nuevo programa. Y lo hace en Antena 3. Cada vez se saben más detalles sobre el nuevo formato de la periodista.

Todo apunta a que se tratará de un programa de debate, donde la crónica social será el plato fuerte. La presentadora, no dudaba en publicitar su nuevo programa en redes sociales, y un comentario en particular de la publicación, hizo saltar todas las alarmas.

Rosa Benito comentaba la publicación de Ónega, diciendo: "La tele abierta". Este mensaje no pasó desapercibido para los usuarios.

Ya que si Telecinco le ha dado un toque de a tención a Rosa sobre su comportamiento en redes, es muy extraño que comente en una publicación así.

Por lo que el rumor sobre que Sonsoles pueda fichar a Rosa Benito está en al aire. Dado que se trata de un nuevo programa de corazón, la participación de Rosa Benito como colaboradora no es tan descabellada.

Rosa ya ha revelado en varias ocasiones que está 'algo cansada' de tener que tratar siempre los mimos temas relacionados con su familia. Benito no volverá a su casa, a Telecinco, hasta que haya encontrado un trabajo más cómodo. No quiere hablar de sus probelmas con Rociíto.

No cabe duda, de que a la colaboradora le gustaría poder probar cosas distintas dentro de la televisión. Por lo que un cambio de cadena, quizás sea la solución.

