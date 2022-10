O Rosa Benito o Rocío Carrasco: quién de las dos puede acabar en la cárcel

La relación entre Rosa Benito y Rocío Carrasco está más tensa que nunca. Y es que, después de la grave acusación que Rosa ha vertido sobre la hija de 'la más grande', una de las dos podría tener algún que otro problema con la Justicia.

Este lunes, 3 de octubre, se emitió la última entrega de En el nombre de Rocío. En esta ocasión, Rocío Carrasco decidió estar presente en el plató de Telecinco para aclarar algunas de las informaciones que iban a salir a la luz aquella noche.

Uno de los temas que más ampollas de sangre causó fue todo lo relacionado con la gala Siempre Rocío, que se emitió en TVE en el año 2006.

Rocío Carrasco no tuvo ningún problema en asegurar que tanto su tío Amador como Rosa Benito se quedaron con una gran cantidad de dinero a costa de la última actuación de la chipionera.

Para demostrarlo, Rocío Carrasco llevó consigo una factura que confirmaba la cantidad que había recibido cada uno. Pero, como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar y ha sido la propia ganadora de Supervivientes 2011 la que ha cuestionado la veracidad de este documento.

Ahora, y según el Código Penal de nuestro país, una de las dos podría tener varios problemas con la Justicia. Y es que, si es verdad lo que dice Rosa Benito, su sobrina se podría enfrentar a una importante condena. Pero, si miente, la que podría salir perjudicada es ella misma.

Rosa Benito o Rocío Carrasco, ¿quién dice la verdad?

A través de su cuenta de Twitter, Rosa Benito no se lo ha pensado dos veces a la hora de acusar a su sobrina de un supuesto delito de falsificación documental.

Y es que, la televisiva no ha tenido ningún reparo en asegurar que, para ella, "que lleve un papel sin firmas y con mi fecha equivocada" solo le demuestra que "las facturas son falsas". "Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano", ha solicitado la televisiva, antes de dejar caer algunas preguntas.

"¿El sello de empresa dónde está? ¿Quién pagaba ella, 'la Jurado' o RTVE? Según esta factura, cobré el año pasado, 16 de febrero de 2021, que es cuando empiezan con la docufake. ¿A los 16 años me pagó a mí? ¿Y no hay sello de empresa? ¿Y no me piden que firme nada?".

De esta forma, Rosa Benito no ha hecho otra cosa que imputarle a Rocío Carrasco un delito de falsificación de documentos, algo que el Código Penal de nuestro país castiga con penas de prisión que irían desde los seis meses a los tres años de cárcel, además de 6 a 12 meses de multa.

Pero, nada más enterarse de las acusaciones que su tía ha hecho a través de las redes sociales, ha sido la propia mujer de Fidel Albiac la que ha asegurado públicamente que no piensa quedarse de brazos cruzados.

"Se me acusa a mí, particularmente, de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Yo quiero decir, aviso a Rosa, que llevo toda la mañana en el despacho de mi abogado", ha anunciado Rocío Carrasco durante su última intervención en Sálvame.

"Yo voy a emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa Benito. Además, la cadena y la productora están estudiando en tomarlas también", ha asegurado la televisiva, dejando con la boca abierta a todos sus compañeros de trabajo.

De ser así, Rosa Benito también podría tener graves problemas con la Justicia, ya que la falsa acusación en nuestro país está castigada con una pena de prisión que oscilaría entre los seis y los dos años de prisión, dependiendo la gravedad.

Además, tendría que hacer frente a una multa de 12 a 24 meses, si se le imputa un delito grave; o a una pena de multa de tres a seis meses, si se considera delito leve.