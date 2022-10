Rosa Benito regresa a casa llorando y cuenta la verdad del cáncer que le sigue dañando

Rosa Benito ha estado un tiempo apartada del foco mediático, pero ha regresado a Telecinco para sacar a la luz la versión definitiva. La cadena siempre será su casa, allí tiene grandes amigos y son muchos los que están deseando que recupere el ánimo. Promete que está feliz, a pesar de que su tono de voz indique justamente lo contrario, incluso llora al hablar.

Rosa Benito ha concedido una pequeña entrevista en Fiesta, el nuevo programa de Emma García, y ha sido más sincera que nunca. Ha dejado claro que Rocío Jurado tenía dinero suficiente para luchar contra su enfermedad, asegura que Rociíto ha mentido. La hija de Jurado ha desvelado que su madre tuvo que hacer una gala última en TVE para pagar su tratamiento y Benito lo niega.

Rosa ha contado, visiblemente emocionada, que su cuñada había contratado un buen seguro médico que no le hacía falta más dinero. Sus lágrimas se han ganado la confianza del público, un público que nunca le ha dado la espalda porque siempre cuenta la verdad. Sus fans han aplaudido la generosidad que ha tenido con Emma García, la única que ha podido entrevistarla.

Rosa defiende que su sobrina no ha contado la verdad, no es cierto que Rocío Jurado actuara en TVE porque necesitaba liquidez. “No quería entrar en nada de esto, pero estoy oyendo muchísimas barbaridades”, ha empezado diciendo en Fiesta. “Esa gala no se hace para pagar la enfermedad, ese es mi titular”, comenta haciendo alusión al cáncer de la Más Grande.

“¿Vosotros pensáis que Rocío no tenía un seguro maravilloso?”, ha preguntado Benito con la voz entrecortada. “Lo tenía y era muy bueno porque estamos hablando de la Jurado y me parece fuerte que se diga eso”. La colaboradora está bastante dolida, por eso cree que todavía no ha llegado su momento y considera que no debe volver a Telecinco.

Rosa Benito habla claro de su despido

Rosa está convencida de que puede regresar a Mediaset de forma definitiva cuando ella quiera, promete que no le han despedido. Se ha especulado mucho con un posible veto, pero todo es un rumor sin fundamento lanzado en las redes. La cuñada de la cantante ha hablado alto y claro sobre este asunto para despejar todas las dudas.

“A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa”, explicó en sus redes. “Están deseando que vuelva”, ha recordado en Fiesta cuando Emma le ha preguntado sobre su retiro voluntario.

Benito ha demostrado que la enfermedad de su cuñada todavía le sigue haciendo daño, sobre todo porque no están contando la verdad. Ha prometido que Rocío estaba encantada de actuar por última vez y asegura que lo hizo todo con mucha ilusión. “Ella estaba enferma, pero tenía mucha ilusión por subirse a un escenario”.

Rosa Benito quiere recuperarse al completo

Rosa ha tranquilizado a sus seguidores explicando cómo es su verdadero estado: es feliz y tiene la conciencia muy tranquila. Sus lágrimas pueden hacer pensar lo contrario, pero lo cierto es que no son una constante. Normalmente está muy animada, el problema es que no quiere volver a televisión porque no se siente cómoda en ciertas situaciones.

Benito ha tenido una gran relación con Rociíto y actualmente el vínculo está roto, aunque muchos aseguran que no hay nada decidido. La mujer de Fidel Albiac se sigue refiriendo a ella como “mi tía”, cosa que no hace con Gloria o con Amador Mohedano. Cabe la posibilidad de que la peluquera esté siendo paciente para regresar más calmada y alzando la bandera de la paz.