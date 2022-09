Rosa Benito recibe una llamada y asume que el cáncer le ha separado de quién más ama

Rosa Benito ha sido uno de los rostros más aplaudidos de la pequeña pantalla, de hecho ganó una edición de Supervivientes en 2012. Pero algo ha cambiado y el público le ha dado la espalda, sobre todo desde que su sobrina está sacando a la luz la verdad. La hija de la Más Grande asegura que la familia Mohedano no se portó bien con Rocío Jurado, ni siquiera Benito.

Rosa Benito siempre ha presumido de tener una relación especial con su cuñada, por eso viajó con ella a Houston cuando enfermó de cáncer. La mujer de Fidel ha contado que la colaboradora estuvo en Estados Unidos porque su madre corría con todos los gastos. Pagó todos los vuelos y también financiaba los caprichos de sus hermanos, era su forma de agradecerles el cariño que estaba recibiendo.

Rosa debe dar explicaciones porque Rociíto le ha acusado de no ser sincera y de querer a Rocío Jurado por interés. La tertuliana asegura que todo el que diga eso está mintiendo, pues ella siempre ha amado a la cantante por encima de todas las cosas. El problema es que no superó el tumor que le diagnosticaron y la familia se separó, si hubiera estado ella no habría estallado ninguna guerra.

Rosa recibió una llamada cuando trabajaba de polemista en Sálvame que confirmó todas sus sospechas: había perdido lo que más quería. Se quedó sin el cariño de la audiencia porque el público se dio cuenta de que Carrasco estaba sufriendo los desplantes de los Mohedano. Una espectadora anónima llamó al programa para defender a Rociíto y para señalar a los hermanos de Jurado.

Benito ha asumido que los conflictos familiares y su comportamiento durante la enfermedad de su cuñada le han separado de todo. Primero de Rocío, una persona a la que supuestamente siempre ha amado y respetado, y después del público. Ya no tiene tanto apoyo como antes, sobre todo desde que la hija de Pedro Carrasco ha protagonizado un nuevo documental en Telecinco.

Rosa Benito ha señalado a su persona especial

Rosa siempre ha tenido una relación fabulosa con Rociíto, de hecho ella le defendía antes de que se convirtiera en un icono. Era uno de los pocos rostros que se atrevía a dar la cara por su sobrina, pensaba que se lo debía a la Más Grande. Pero la situación actual es distinta, es evidente que la enfermedad de Jurado le ha separado de Carrasco.

Benito ha acusado a la pareja de Albiac de haber desatendido a la cantante durante el tiempo que esta estuvo ingresada en Estados Unidos. “La que no estabas eras tú”, le dijo en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram hace unas semanas. Acompañó el texto con una imagen que demostraba que ella sí siguió el tratamiento de Rocío muy de cerca.

“No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de rabia y de miedo”. La exmujer de Amador Mohedano quiere justificar su comportamiento, dice que está dolida porque se siente traicionada. Piensa que dio la cara por Rocío cuando más lo necesitaba y ahora ella se ha separado sin tener ningún motivo.

Rosa Benito ha tomado una decisión sin marcha atrás

Rosa tiene información y argumentos suficientes para desarmar a sus rivales, pero no entrará a la guerra de una forma tan indiscreta. Esperará su momento y cuando se sienta preparada hablará, aunque este gesto suponga el fin de su relación con Rociíto. Se siente tan decepcionada que cree que la situación no tiene arreglo y más después de ver el posicionamiento del público.

La mujer que llamó a Sálvame es solo una pequeña muestra, las redes están llenas de comentarios que dejan mal a la familia Mohedano. El cáncer de Rocío Jurado marcó un antes y un después, no tuvo solución y el desenlace afectó a todos. Desde entonces han cambiado muchas cosas, pero hay algo que sigue intacto: el coraje de Rociíto.