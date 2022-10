Rosa Benito publica la foto del verdadero padre de José Fernando y Gloria Camila

Rosa Benito continúa en el foco mediático y sus últimas publicaciones en redes sociales solo han hecho avivar aún más la polémica. Rociíto fue inflexible con la decisión de denunciar a su tía por acusarla de falsificar documentos. Sin embargo, la ex de Amador Mohedano no pareció importarle demasiado y siguió en sus trece.

Ahora, la colaboradora de televisión ha hecho saltar todas las alarmas con una fotografía del álbum familiar que no ha dejado indiferente a nadie. Con su vuelta a la televisión, Rosa ha demostrado que no tiene miedo a las acusaciones de su sobrina. Benito está dispuesta a seguir con la guerra mediática.

Rosa sabe que no está sola en esta encrucijada, cuenta con el apoyo de su hija Chayo Mohedano, a la que está muy unida. Además, en sus apariciones televisivas se muestra cada vez más fuerte y contundente.

Rosa Benito publica la foto que desata toda la polémica

Rosa Benito no tiene ningún problema en meterse en cualquier polémica. Y en muchas ocasiones utiliza las redes sociales como arma para defenderse. La colaboradora no duda en lanzar dardos envenenados a través de su cuenta de Instagram.

Eso es justo lo que la cuñada de Rocío Jurado ha vuelto a hacer con una storie que desataba toda la polémica. Rosa posteaba una fotografía de la boda de Rocío Jurado con Ortega Cano, las dos figuras paternas de Gloria Camila y José Fernando. La fotografía iba acompañada del texto "fue un día perfecto".

La fotografía estaba dedicada por la propia Jurado: "Para nuestros queridos Rosa y Amador, con todo amor. Rocío y José".

Muchos usuarios han señalado en redes sociales que la colaboradora había tapado la cara de Rociíto. La mayoría de comentarios linchaban públicamente a Rosa por la publicación, ya que consideraban que estaba totalmente fuera de lugar.

"No tiene familia que recordar? Anda hija solo se mueve por dinero..." o " Y esta mujer no tiene familia propia?? O son tan insignificantes q no merece la pena subirlos porque no facturan?", eran algunos de los devastadores mensajes que dejaban en la publicación.

Sin embargo, Rosa Benito, lejos de esquivar la polémica, continúa firme a sus convicciones. Y parece que no teme a la posible denuncia de su sobrina.

Rosa Benito sin miedo a las acciones legales de Rocío Carrasco

Desde que Rociíto decidió rebelarse contra su familia mediática, la hija de Rocío Jurado no ha dejado títere con cabeza. Uno de sus principales objetivos con esta segunda parte de la docuserie era desmantelar por completo las mentiras que se habían dicho sobre ella.

Durante años, Rosa Benito ha estado en el ojo del huracán por todas sus declaraciones sobre la familia. Y gracias a la hemeroteca, se ha podido demostrar la de veces que la colaboradora ha cambiado la versión de los hechos. Pero, pese a todas las pruebas que la señalan a ella directamente, Rosa nunca se ha retractado.

En su última polémica, Rosa desataba el enfado de Rociíto cuando negaba en redes sociales que ella hubiese cobrado una factura de 2.000 euros. Benito desmentía por completo a Rociíto, llegando a incluso a insinuar que ese documento no era oficial.

Para la hija de Pedro Carrasco esto fue un golpe muy bajo, y decidió tomar cartas en el asunto. Rociíto afirmó que tomaría medidas legales contra tal acusación. Tras esto, la revista Lecturas colocó en portada a Benito, afirmando que estaba muy preocupada.

Pero, nada más lejos de la realidad, Rosa desmintió esto por completo, afirmando que estaba muy tranquila.