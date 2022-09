Rosa Benito, perdida al descubrir que lo de Amador Mohedano y Tita Cervera va en serio

No cabe duda de que para Rosa Benito, este último año está siendo sumamente difícil y duro para ella. Y es que desde que se estrenó la primera docuserie de su sobrina Rociíto, la que fue cuñada de 'La más grande' tuvo que lidiar con el acoso de los medios.

Aunque realmente fue la segunda parte del documental de la mujer de Fidel Albiac, En el nombre de Rocío, que hizo que la exmujer de Amador Mohedano estuviera en el punto de mira. Asimismo, conforme transcurren los episodios de esta mencionada docuserie, van saliendo más secretos a la luz.

Todos los medios no pueden evitar poner el foco de atención en los afectados y destapar detalles sobre ellos. Justamente, esto es lo que ha sucedido con el padre de los hijos de Rosa Benito. Hace unos días, un invitado clave muy cercano a 'La más grande' confesó que Amador Mohedano tuvo una aventura con, nada más y nada menos, que Tita Cervera.

| Telecinco

El posible romance que mantuvieron Amador Mohedano y Tita Cervera

Desde hace más de una década, Rosa Benito es testigo de que Amador Mohedano y Tita Cervera han estado en el punto de mira por una clara razón. Y es que fuertes rumores apuntaban a que ambos tuvieron un romance en el pasado.

De hecho, hace dos años, este asunto volvía a relucir porque Kiko Matamoros aseguró que dicha información era verídica. Según el colaborador, ambos tuvieron un romance clandestino mientras Cervera ya estaba con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza.

Al igual que ella, por lo que informó el tertuliano, también el exrepresentante ya había empezado su historia de amor con la expeluquera. Por lo que ambos habrían sido desleales a sus respectivas parejas. A pesar de ello, los dos protagonistas desmintieron esta noticia en su día.

Sin embargo, anteayer, este tema volvía a salir a la luz porque una persona muy cercana a la madre de Rociíto tenía información al respecto. El 27 de septiembre, el invitado especial de Sálvame fue Melchor, guitarrista de 'La Jurado' durante 15 años. Su presencia en el espacio vespertino fue porque quiso zanjar de una vez por todas estos rumores.

Según Melchor, durante el tiempo que estuvo trabajando para la abuela de Rocío Flores presenció muchas infidelidades de Amador Mohedano a Rosa Benito. "¿Sabes con quién tuvo un rollo en México? Con la Thyssen", empezaba diciendo Kiko Matamoros de forma repentina.

Mientras todos los colaboradores presentes empezaban a hablar entre ellos, por parte de Avilés, le preguntó por lo bajo al mismo guitarrista si era verdad. Melchor asintió y aclaró que por aquel entonces ya era baronesa, mientras que el exmarido de Makoke indicaba que todavía era Tita Cervera.

"Nosotros hacíamos una gira por América todos los años e hicimos una en México que duró casi dos meses", explicaba el invitado confirmando, así, la información del novio de Marta López.

Las otras infidelidades de Amador Mohedano a Rosa Benito

Lejos de acabar con la polémica, Sálvame también quiso preguntarle a Melchor acerca de Marta Amaya, que fue corista de la cuñada de Rosa Benito. El 26 de septiembre, Amaya fue invitada al debate de En el nombre de Rocío para explicar su aventura con el exmarido de la que fue colaboradora de Ya es mediodía.

| Telecinco

"Yo he visto que ha sido infiel con alguna mujer, con Marta Amaya no he llegado a verlo. Con coristas no estaba, se liaba con algunas más fuertecitas, como por ejemplo una mujer en Miami", explicaba el guitarrista por su parte.

Por otro lado, el invitado también confesó cuántas fueron las mujeres que pasaron por la vida de Amador Mohedano. "Por lo menos con tres, cuatro o cinco". Además, aclaraba que la misma Rocío Jurado era consciente de estas deslealtades de su exrepresentante a su cuñada.

"Tienes que contar el rollo. En Venezuela, en Puerto Rico..." fue una de las frases que supuestamente le dijo 'La más grande' a su hermano.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón