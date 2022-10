Rosa Benito muestra el documento que avergüenza a Paolo Vasile y precipita su despido

Rosa Benito lleva varios meses desaparecida de la televisión. Aún no se saben los motivos exactos de por qué la cuñada de Rocío Jurado no vuelve a pisar los pasillos de Telecinco. Según publicaron varios medios, Rosa Benito estaría vetada debido a haberse pronunciado sobre series de la cadena enemiga, Antena 3.

Aunque con todo el revuelo desencadenado por la nueva docuserie de Rociíto, Rosa Benito no ha podido quedarse callada. Los nuevos episodios de En el nombre de Rocío, tienen un objetivo claro, desenmascarar a la familia mediática. Y con cada episodio, la hija de Rocío Jurado ha ido señalando a cada uno de los miembros de esta familia.

Rociíto, implacable con Rosa Benito

Ayer se emitió el capítulo número 8 de la docuserie y Rosa Benito era la diana a la que iban dirigidos los dardos de Rociíto.

Rocío Carrasco no dudaba en señalar que las declaraciones de su tía habían sido totalmente alteradas:

"No es broma, yo creo que tiene la realidad distorsionada. Si mintiese conscientemente de manera tan burda y tan horrorosa sería muy poco inteligente y yo no la tengo a ella por una persona que sea tonta", comentaba Carrasco

Uno de los temas más polémicos de la última semana fue el pago del tratamiento de Rocío Jurado en Houston. Según contaba Rociíto, la última gran gala de su madre, Rocío, siempre, fue la que le permitió afrontar el coste del tratamiento.Pero Rosa Benito entraba en directo en el programa Fiesta para desmentirlo.

"Me duele que se pueda permitir todo esto. Nosotros lo hemos tenido todo con ella, todo. Pero ella también lo ha tenido todo con nosotros, porque yo he trabajado muchísimo", comentaba Rosa Benito.

La ex de Amador Mohedano se mostró contundente contra su sobrina y se dirigió directamente a ella:

“Le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante, y no quiero seguir porque me conozco”.

Así que Rociíto aprovechaba este nuevo capítulo para mostrar con facturas, que su versión era la auténtica. Una factura demostraba que los 250.000€ embolsados por la gala fueron los que se utilizaron para afrontar el tratamiento.

Rociíto fue tajante con Rosa Benito a lo largo del programa:

"Me tacha de mala madre y de mala hija. Ahí se sigue demostrando que ella se sigue creyendo que a mí eso me hace daños, pero no".

"Podéis decir lo que queráis, que los que quedáis retratados sois vosotros. Lo que queríais era verme en la cama y medicada. Eso se acabó. Son depredadores, pero sobre todo malas personas", aseveraba Carrasco.

Rosa Benito se defiende de Carrasco a través de las redes

Las pruebas irrefutables de la hija de La más grande no dejaba lugar a la duda. Carrasco aportaba facturas de hace más de 15 años, donde estaban registrados todos los gastos. Además en algunos de ellos se veía como Rosa Benito era quien recibía el pago.

Pero Rosa no ha permanecido callada y se ha aventurado a utilizar sus redes sociales para contraatacar a su sobrina. Rosa publicaba una imagen de las facturas que aportó Rociíto. En ella ponía en tela de juicio la veracidad de dicha factura.

"Según esta factura, cobre el año pasado, 16-febrero 21. A los 16 años me pago a mi? Y no hay sello de empresal? Y no me piden que firme nada. Qué raro", escribía Benito

Este comentario ha sido muy criticado por los usuarios de Twitter, ya que solo muestra una excusa sin fundamento para intentar defenderse.

Rosa ha sido muy crítica con la docuserie, y desde luego eso solo la alejará aún más de su vuelta a televisión. Los directivos de la cadena ya anunciaron que si su actitud no cambiaba, el veto continuaría. Y posiblemente desencadene en un despido.

