Rosa Benito habla del embarazo que tanto le preocupaba y confirma la peor sospecha

Rosa Benito ha descubierto que su familia tiene un nuevo problema porque alguien ha sembrado un rumor que está haciendo daño. Estamos hablando de José Ortega Cano, quien lleva un tiempo escuchando que uno de sus hermanos le ha traicionado a escondidas. El torero, según informa el programa Ya es verano, ha reunido a los suyos para saber quién es el responsable de lo que ha pasado.

Rosa Benito ha confirmado lo que llevaba un tiempo sospechando: Ortega Cano está cansado de escuchar teorías sin fundamento. “Un hermano traidor que habría puesto en duda la paternidad de su hijo”, comentan en Ya es verano. “Cree que uno de sus hermanos le ha traicionado y les ha reunido para ver quién fue el encargado de tejer el rumor”.

Rosa fue una de las primeras en hablar del embarazo de Ana María Aldón y en su momento reconoció que el tema era bastante sospechoso. “Cuando ella se queda embaraza es como una duda porque hacía solo tres meses que había conocido a José”, deslizó en Sálvame. La colaboradora ha cambiado de bando, pero en su momento también formó parte del escándalo.

“Ante la insistencia de Ana María él ha tomado la iniciativa para ver quién es el culpable de lo que ha pasado. Habría que discutir hasta qué punto lo hace por Ana María o hasta que punto lo hace para defender al hermano acusado. Hay personas que tienen carácter que todavía no han hablado, pero el día que hablen pondrán muchos puntos sobre las íes”, explica Aurelio Manzano.

Rosa entiende que la diseñadora esté molesta, pues poner en duda un tema relacionado con su hijo menor es un atrevimiento muy serio. “Una mentira muchas veces se puede convertir en verdad, entonces llega un momento que Ortega ha decidido reunir a todos”, comenta Aurelio. “Yo nunca he entendido en este sentido a Ana María porque la persona más importante, que es Ortega Cano, no lo pone en duda”.

Rosa Benito sabe perfectamente lo que ha sucedido

Rosa, gracias a la información facilitada en Ya es verano, ha confesado que José Ortega Cano está molesto por lo que está pasando. Supuestamente alguien de su familia está difundiendo sospechas sobre el embarazo de Ana María Aldón. “La semana pasada dijo que no se lo habían dicho en la cara, pero ella sabe quién ha sido y si no lo sabe puede llamar a cada uno”, añade Aurelio.

Benito puede estar tranquila, pues el programa anterior se ha puesto en contacto con el presunto hermano traidor para aclararlo todo. La colaboradora no ha sido la encargada de sembrar la duda, supuestamente ha sido esta persona y ha dado la cara. El familiar asegura que el torero se ha vuelto muy distante y piensa que todo es a raíz de su matrimonio con Ana María.

“Me puse a llorar y le dije que con los años que tenía no tenía que dudar de mí, yo nunca he dudado de Ana. Ella dice una cosa ahora y después dice otra cosa diferente”, declara el hermano de José Ortega Cano.

“El no está conmigo como antes y yo no me atrevo a llamarlo porque me pongo a llorar. He notado alguna historia, por ejemplo él no quiere hablar conmigo cuando está ella”.

Rosa Benito entiende que el error ha sido bastante grave

Rosa ha entendido que no hizo bien al hablar del embarazo de Ana María, pues puso en peligro a una persona que no lo merecía. La periodista Beatriz Cortázar tiene buena relación con el maestro y ha asegurado que él nunca ha desconfiado de su mujer.

“No hay nada, pero que un tema se enquiste en el tiempo porque es verdad que su embarazo causó sorpresa. Pero me acuerdo la conversación que tuve con Ortega Cano es importante porque no le he visto más feliz. En ningún momento se le pasó por la cabeza que el niño no fuera suyo”.

Benito tiene que dar explicaciones y desvelar por qué dudó de Ana María Aldón cuando se incorporó a la familia. La diseñadora no solamente ha tenido problemas con sus cuñados, ha tenido que enfrentarse a otros familiares.