Rosa Benito explica sus deudas y señala a su hermana para acabar con el gran secreto

Rosa Benito lleva arrastrando una mala racha desde hace ya varios meses. La colaboradora de televisión ha estado muy ausente en las últimas semanas. Según publicó La Razón, Rosa habría sido vetada por la cadena debido a haber apoyado programas de la competencia.

Pero todo apunta a que ese veto ya ha llegado a su fin y Rosa volverá a reincorporarse. Así lo confirmaba en sus redes sociales:

"A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación. Hay una propuesta de trabajo encima de la mesa", escribía en un post de Instagram.

Sin embargo, esta vuelta al foco mediático puede que se vea alterada por las acciones que piensa emprender su sobrina, Rociíto, contra ella.

Rosa Benito y las deudas que la ahogan

Durante los últimos años, Rosa Benito ha dejado constancia de que su situación económica no es de lo más favorable. Rosa tiene que hacer frente a un sinfín de deudas económicas, muchas ellas, debido a una mala gestión de su exmarido, Amador Mohedano.

Las redes sociales siempre vuelven a traer a la luz temas que ya habían quedado en el olvido. Ahora, los usuarios de Twitter han recuperado unas declaraciones de Rosa Benito en 2014. En ellas hablaba de la mala gestión de Amador con su hermana, Geles Benito.

Rosa Benito por aquel entonces era una de las colaboradoras habituales del programa Sálvame. Y no dudó en hablar sin tapujos sobre lo que había hecho su exmarido.

Al parecer Geles habría avalado a Amador cuando Rocío Jurado todavía estaba con ellos y, 10 años después, aún no le habría devuelto el dinero.

"Cuando me separo de Amador, yo me veo con un montón de problemas. En esos problemas hay cosas de hace muchos años. Todavía vivía Rocío"

"Él le pide a mi hermana una cosa y le dice que en poco tiempo se lo quita de en medio. A día de hoy, eso sigue su curso", relataba Rosa en 2014.

Rosa también aprovechó para remarcar que ella sacaría la cara por su hermana y no iba a permitir que perdiese nada: "A mi hermana no le van a quitar nada. Porque antes hago yo lo que tenga que hacer", confesaba.

A día de hoy, siguen saliendo a la luz nuevas informaciones sobre la fraudulenta gestión de Amador. En uno de los recientes capítulos de En el nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado sembraba la polémica. Carrasco se atrevía a afirmar que muy posiblemente Chayo Mohedano no sabía que sí cobró por la gala de Rocío Siempre:

"Chayo igual se está enterando de que cobró ahora, porque ella dio su cuenta personal al final. Pero su padre quiso que la transferencia se hiciese a la cuenta de su empresa", relataba Carrasco.

Rociíto piensa demandar a Rosa Benito

Parece que la situación de la colaboradora de televisión solo va a ir a peor con las nuevas declaraciones de Carrasco, donde se ha encargado de demostrar con documentos los pagos y facturas que se efectuaron a su familia.

Sin embargo, Rosa se pronunció a través de Twitter, negándolo todo y acusando a Rociíto de hacer facturas falsificadas. Y esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Rocío Carrasco entraba en directo esta semana con un mensaje contundente hacia Rosa Benito.

Carrasco declaraba que ahora que se había demostrado que habían cobrado, están acusando a su equipo de falsificación. Se dirigía a Rosa Benito con que ya le gustaría tener la integridad moral que tiene el equipo de En el nombre de Rocío.

La hija de Pedro Carrasco afirmaba de forma tajante que iba a emprender acciones legales contra ella, ya que se le acusa de presentar una factura falsa. Finalmente, afirmaba que había estado en el despacho de sus abogados para emprender acciones legales contra Rosa Benito.

Sin duda, un nuevo varapalo que tendrá que afrontar la colaboradora tras su vuelta a la televisión.