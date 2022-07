Rosa Benito escucha a Amador Mohedano hablar de odio y entiende que le ha perdido

Rosa Benito llamó la atención de los medios por ser cuñada de 'La más grande', pero enseguida se convirtió en un personaje con entidad propia. Rompió su matrimonio con Amador Mohedano y empezó una carrera televisiva que parecía no tener fin, hasta que tocó fondo. Pensó que había cometido un error y le dio una nueva oportunidad al padre de sus hijos.

Rosa Benito confesó en Ven a cenar conmigo, un programa emitido en Cuatro, que le pidió a Amador Mohedano que volviera a casa una temporada. Sin embargo, se dio cuenta de que la relación no iba a ningún lado y le pidió que abandonara el domicilio sin hacer ruido. El representante cumplió con este propósito y no hablo del tema con la prensa, pero la situación actual es diferente.

La madre de Rosario Mohedano ha perdido el control sobre Amador Mohedano y no consigue que obedezca sus órdenes, por eso, ha concedido una entrevista muy polémica. El tío de Rociíto ha hablado con un conocido youtuber y ha sido más duro que nunca porque está dolido con su sobrina. Ha hablado de “odio” y piensa que el problema no se va a arreglar nunca, pues a ella no le interesa llegar a un pacto.

Rosa Benito ha comprendido que ha perdido el poder que ejercía sobre el padre de sus hijos: él hace su vida y habla cuando considera. Las declaraciones del hermano de Rocío Jurado están dando mucho de qué hablar, pues nunca había hablado en un tono tan contundente. Siente que le han pisoteado y ha prometido que no guardará silencio durante más tiempo.

“Es odio lo que tiene mi sobrina, pero no contra nosotros, sino con todo el mundo, odia a todo el mundo. Mi propio hijo me decía ayer que tampoco lo entiende y que no la reconoce porque se le ha ido la olla”. Mohedano ha sido más duro que nunca e incluso ha hablado de los hijos de Rociíto, un tema muy delicado.

Rosa Benito asume que ha llegado el final

Rosa Benito tuvo buena relación con Rociíto hace unos años, pero llevan demasiado tiempo sin hablar y han pasado muchas cosas. La hija de la cantante reconoce que en el pasado quiso a su tía, pero, actualmente, sus sentimientos son diferentes. Amador Mohedano sabe que su antigua esposa está sufriendo mucho por el tema y ha estallado en un canal de YouTube.

“El que tiene al lado, Fidel Albiac, puede darle un mal consejo, pero nadie me va a impedir que tenga la relación con mi familia. Lo que ella ha marcado para toda su vida y lleva en el pecho lacrado es que ha abandonado a sus hijos”. Mohedano ha acatado donde más duele porque no comprende que haya sido apartado del museo de Rocío Jurado.

Benito entiende el dolor de su exmarido, aunque ella nunca se ha pronunciado en un tono tan contundente. Ha asumido que no volverá a tener relación con Rociíto, ya que han pasado muchas cosas y, por ende, ninguna quiere dar un paso adelante para poner solución. El gesto que ha tenido Amador Mohedano tampoco ayuda, pues ha profundizado en una herida que sigue abierta.

Rosa Benito sabe que no habrá perdón

La madre de Rosario Mohedano es consciente del error que ha cometido Amador, intentó que no lo hiciera, pero ha perdido el poder de convicción que ejercía sobre él. El representante le ha dedicado unas palabras muy ofensivas a su sobrina. La discusión ha llegado demasiado lejos y no sería de extrañar que dentro de poco entraran en escena los abogados.

“Todo esto es una barbaridad, de mí han dicho de todo siempre. Lo que pasa es que ahora Rocío es como la jefa y aquí no debe mandar nadie”. Mohedano le ha quitado responsabilidad a Fidel Albiac y asegura que todo lo está haciendo Rociíto.