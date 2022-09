Rosa Benito y las faltas de respeto que le obligan a encerrarse en casa con su hija

Rosa Benito está afrontando un momento complicado, tanto por su comentado veto en Telecinco como porque su imagen está en evidencia. Lo está después de que la docuserie de Rocío Carrasco haya sacado a la luz situaciones y conflictos de ella hasta ahora desconocidos. Pero es que, además, se encuentra sufriendo por su hija, Chayo Mohedano.

La razón es que la joven ha desvelado que es víctima de ataques y amenazas por parte de algunos detractores de Los Mohedano. Tanto es así que esta situación la obliga a que ella no comparta en redes sus actuaciones. Prefiere quedarse callada y guardarse aquellas en la intimidad de su hogar para evitar algún posible 'boicot'.

Rosa Benito descubre el sufrimiento de su hija

La ex de Amador Mohedano es uno de los apoyos incondicionales de Chayo en su carrera profesional. Y le duele especialmente que su hija haya revelado en redes que está ahora marcada por una dura situación. Sí, por críticas feroces que la tienen atemorizada en cierta medida.

Rosa Benito ha visto que la joven ha confesado lo que está sufriendo a través de un directo en Instagram. Ha dicho: “He cantado mucho y he estado en un montón de pueblos, pero desgraciadamente no lo he publicitado. No lo he hecho porque hay gente que me amenaza con ir y hacer cosas sucias en el espectáculo y me da miedo que cumplan sus amenazas”.

| España Diario

A esto ha añadido: “Yo quiero trabajar tranquila, tengo derecho a trabajar. Ahora que empieza la temporada de teatros será diferente porque cuando hay que rascarse el bolsillo y sacar una entrada es más difícil que se gasten el dinero para fastidiar”.

Ahí no ha quedado todo: “Por desgracia, hay mucha gente amargada que quiere amenazar a los demás. Hay gente a la que le pagan un sueldo para que hagan estas cosas en las redes”.

De esta manera, la familiar de Benito ha revelado la situación que sufre y los ataques que recibe con frecuencia. Ataques que lleva tiempo recibiendo en redes, entre otras cosas, por sus comentarios duros y especialmente dolorosos hacia Rocío.

| Cedida

Rosa Benito, siempre al lado de los suyos

La excolaboradora de Sálvame en todo momento está al lado de quienes quiere y, ahora, se encuentra respaldando a su hija más que nunca. Por este motivo, tras la confesión de Chayo sobre lo que le sucede, ha hecho una publicación de apoyo a ella.

Rosa ha compartido en su Instagram una fotografía junto a la cantante donde las dos aparecen con gafas de sol y con pose de divas. Y la misma la ha acompañado del siguiente mensaje: “Si alguien levanta el dedo para juzgar, tú levanta el del medio para dar las gracias”.

Un consejo curioso, que seguro que más de uno habrá pensado que ellas dos también podrían aplicárselo. Sí, porque desde hace años no dudan en juzgar y cuestionar el comportamiento de Carrasco, sobre todo, en relación con sus vástagos. Vamos, que según Benito, esta también tendría que hacerles una 'peineta' a ellas.

Sea como sea, a pesar de todas las amenazas, Chayo sigue adelante con su carrera. Así, ella y su familia ya han anunciado 'a bombo y platillo', que la joven va a actuar próximamente en Nueva York el 6 de noviembre en el Ascent Hall. Si lo han revelado es porque saben que allí nadie le va a 'boicotear' la actuación.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón