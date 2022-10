Rosa Benito descubre cómo es el padre real de sus hijos después de años investigando

A Rosa Benito se le van a pasar las ganas de proclamar la felicidad a los cuatro vientos, con publicaciones grandilocuentes en Instagram.

El documental que pone a su familia a la palestra no cesa de avanzar y cada lunes lanza un cañonazo inesperado. La fortaleza de la que gozaban Rosa Benito, Amador, Gloria y el resto de miembros del clan Mohedano se desmorona.

Supuestamente han participado en una especie de reunión de crisis en la que se va a decidir qué hacer. Por un lado temen alimentar a la bestia si demandan a Rociíto, a quien culpan de todos sus males. Por otra parte, no quieren que quede impune todo lo que cuenta sobre la familia.

De momento, nadie ha movido ficha, mientras que en La Fábrica de la Tele no dejan títere con cabeza y cada lunes refuerzan el documental con testimonios muy reveladores de todo.

Esta semana, ha hablado una mujer que ha dejado a Rosa Benito bastante desolada. Y es que ha destapado la verdadera cara del hombre que más ha querido en la vida. Pese a estar separados, últimamente se han reconciliado y ella le ha perdonado.

No sabemos si tan buenas relaciones se volverán a truncar al descubrir la verdadera cara de Amador. ¿Volveremos a presenciar un famoso 'te arrastro' de los suyos?

Rosa Benito descubre la verdad sobre su marido

Rosa Benito está pegada a la pantalla para ver lo que se cuenta sobre su familia. Ha recordado claramente a Marta Amaya, una mujer que fue corista de Rocío Jurado durante diez años. Marta ha contado lo que Amador les hizo tanto a ella como a sus hermanos.

"Si nos ponemos a hablar, a mí esta noche me llevan detenida", le dijo a Jorge Javier. Marta cuenta que Amador es "un ratero con todas las letras". Asegura que fue un "ladrón" con ella y con tres hermanos.

"Nosotras nunca hemos pedido una vida laboral, por lo que yo no sabía que me estaba engañando". Eso fue cuando ella cayó "malita de mi garganta", que se dio cuenta de que las cuentas no cuadraban.

Esto sucedía en la época en la que, según Rociíto, las dudas sobre la gestión económica de Amador era más que dudosa. Son los tiempos en los que Jurado empieza a dudar de su hermano por los problemas de dinero y de mala gestión.

La infidelidad que Rosa Benito no sabía y que la rompe por completo

Además de los jaleos económicos de Amador con Marta Amaya, ella también ha confesado algo que Rosa Benito sospechaba, pero nunca pudo confirmar. Amador tuvo "un roneo" con Marta estando con Rosa Benito. "Me arrepiento tela, una mala tarde la tiene cualquiera", asegura Marta que confiesa que estuvieron juntos en varias ocasiones.

"No me enamoré de él, pero estaba muy ilusionada", afirma, apuntando que Rosa no sabía nada. "A mí me decía que le iba mal con Rosa".

La supuesta infidelidad se habría producido antes de 2004, mientras marta estaba trabajando con Rocío Jurado, de corista. La artista nunca supo nada. "Nos veíamos en la oficina y en otros sitios", afirmaba avergonzada.

Esta no es el único desliz que consta en el historial matrimonial de Amador Mohedano y Rosa Benito. La gota que colmó el vaso y que provocó que Rosa se separara de Amador fue una supuesta infidelidad de su marido con otra mujer, en su propia casa. A esto hay que sumar algunas operaciones inmobiliarias que el hermano de Rocío Jurado hizo a espaldas de su mujer.

Ahora, que sale a la luz que el manager de 'la más grande' ya tenía sus historias a espaldas de Rosa sirven para confirmarle a ella que tomó la decisión correcta. Sin embargo, el dolor y la decepción siguen si poder borrarse de su vida.