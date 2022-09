Rosa Benito descubre lo que hacía Rocío Jurado mientras el médico luchaba por su vida

Rosa Benito acaba de ver una de las imágenes más impactantes de la Más Grande. Y es que, mientras que los médicos estaban luchando por acabar con su cáncer de páncreas, los medios de comunicación captaron a 'la más grande' en una situación nada agradable.

El viaje de la chipionera a Houston es un tema que, años después, sigue coleando. Y mucho más después de que la hija de la artista decidiera hacer una nueva serie documental hablando de todos los secretos que su familia más mediática ha estado ocultando desde el fallecimiento de la Jurado.

A lo largo de los capítulos de En el nombre de Rocío, la mujer de Fidel Albiac ha ido desvelando los verdaderos motivos de su enemistad con sus tíos y Ortega Cano.

Después de emitirse esta producción de Mediaset España en la plataforma digital, Mitele Plus, Rosa Benito y el resto del clan Mohedano-Jurado han podido analizar todos los detalles de esta docuserie en abierto.

Rosa Benito ha oído toda la verdad

Y es que, no hay duda de que uno de los peor parados ha sido el torero. Desde el primer momento, la madre de Rocío Flores ha asegurado que la relación que mantuvieron la cantante y el diestro no fue tan idílica como parecía desde fuera.

"Ella dice un día 'no puedo más, me voy a separar'... Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar. Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre", aseguró en su momento la sobrina de Rosa Benito.

"Ortega le recriminaba su edad, me consta por ella. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado".

Ahora, y tras la emisión del último capítulo de esta serie documental, Rosa Benito se ha quedado sin palabras al ver unas imágenes de su cuñada mientras luchaba por su vida en Houston.

Rosa Benito no sabe qué creer

Rosa Benito se ha quedado sin palabras después de ver las últimas imágenes de su cuñada. Y es que, En el nombre de Rocío ha vuelto a cuestionar la relación que mantuvieron la cantante y Ortega Cano durante su matrimonio.

En el último episodio de esta serie documental, Rociíto aseguró que el Maestro no apoyó a la artista en su decisión de mudarse a Houston para intentar acabar con su enfermedad.

"José se opuso a esa decisión que se había tomado y a ella en ese momento le dio exactamente igual. Dijo que ella se iba a Houston".

Cuando Carrasco hizo públicas estas declaraciones, todos se echaron las manos en la cabeza, pero acaban de salir a la luz unas imágenes que dejan, una vez más, al descubierto la complicada relación que ambos mantenían.

En ellas, se puede ver a la cuñada de Rosa Benito y a su marido saliendo de un supermercado de la ciudad. Pero, lo que más llama la atención de este momento es la actitud que adopta el diestro.

Y es que, mientras que la cantante se tiene que parar a descansar, Ortega Cano toma la decisión de seguir hacia delante sin preocuparse del estado de salud de su mujer.

Al darse cuenta de que 'la más grande' ha tenido que hacer una parada debido a su delicado estado, el cuñado de Rosa Benito retrocede y ambos comienzan a tener una tensa conversación.

"¿Habías visto alguna vez estas imágenes?", le pregunta una de las redactoras a Carrasco. "En movimiento, jamás", le responde ella muy sorprendida.

Y es que, a pesar de conocer todos los problemas que había tenido su madre durante su matrimonio con Ortega Cano, la mujer de Fidel Albiac se ha quedado sin palabras al ver esta polémica secuencia.