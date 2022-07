Rosa Benito deja de esconderse y cuenta lo que sabe sobre el embarazo de Rociíto

Rosa Benito tiene mucha información sobre la familia Mohedano porque ha estado casada con el hermano de 'La más grande', Amador. La tertuliana ha defendido a su sobrina Rociíto hasta el final, a pesar de que actualmente mantengan una mala relación.

En 2011, Rosa Benito explicó el calvario que había vivido Rocío durante su último embarazo, pues supuestamente ya estaba en crisis con Antonio David.

Rosa Benito se enfrentó a Antonio David y le acusó de tener una amante mientras Rocío estaba embarazada, “una tal Sonsoles”. El antiguo colaborador le recordó que debía tener más cuidado porque iba a demandar “todo lo que fuera denunciable”. Sin embargo, Rosa Benito no recibió ninguna denuncia, al menos no lo hizo público.

Rosa asegura que la hija de Rocío Jurado lo pasó realmente mal la última vez que estuvo embarazada porque no se sentía querida. Siguiendo su discurso, Antonio David no pasaba tiempo con ella porque tenía otras distracciones en Chipiona. La expareja pasó el verano en Cádiz, pero Carrasco no consiguió disfrutar porque empezó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo.

Rosa se enfrentó al ex de Olga Moreno y fue una de las pocas que se atrevió a decirle claramente cuáles habían sido sus errores. “Tú le has sido infiel a Rocío con esa tal Sonsoles, igual que lo he vivido yo lo ha vivido más gente”, le reprochó. Sálvame Deluxe, el programa donde se produjo todo, vivió uno de los momentos más complicados de su historia.

Rociíto siempre ha estado muy agradecida de lo que su tía hizo por ella, pues en ese momento nadie se atrevía a contar la verdad. Sin embargo, el tiempo ha pasado y no han logrado proteger la relación que existía entre ellas, pues hay demasiado rencor. La mujer de Fidel Albiac acusa a Benito de no haberse portado bien con Rocío Jurado cuando empezó a trabajar en televisión.

Rosa Benito está cansada de disimular

Rosa quiere dejar claro que ella no tiene ningún problema con la hija de 'La más grande', de hecho ha dado la cara por ella. Lo único que le molesta es que le esté atacando en su nuevo documental porque considera que no se lo merece. Cree que ha sido muy generosa y que ha intentado que su vida mediática fuera lo más calmada posible.

Benito aseguró que Rocío vivió un auténtico tormento cuando estaba esperando el nacimiento de David Flores, su hijo pequeño. Supuestamente, Flores tenía otras prioridades y no le daba el cariño suficiente, algo que desesperaba a Carrasco. “Ella lo llamaba y no le cogía el teléfono, cuando yo entré en esa habitación estaba levantada, se había vuelto loca”.

La colaboradora está en el punto de mira porque la madre de Rocío Flores le ha acusado de no tener personalidad. “Según cuantas veces suene su teléfono va cambiando de registro, es veleta dependiendo de quién le dé el toque de atención”. Rocío Carrasco no le perdona que le diera de lado cuando peor estaba ni que ahora niegue las presuntas malas intenciones de su exmarido.

Rosa Benito tiene la conciencia tranquila

Rosa ha utilizado sus redes sociales para dejar claro que todo lo que Carrasco cuenta de ella no es verdad. Rociíto asegura que dio de lado a Rocío Jurado cuando empezó a hacerse famosa, pero la tertuliana promete que no es así. Garantiza que ella es una de las pocas personas que estuvo con la cantante hasta el final, de hecho le preparó para su último viaje.

Benito ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas porque ha demostrado que siempre tiene una excusa perfecta. No ha dado de lado a la mujer de Fidel Albiac, simplemente se ha separado de ella porque no comparte su posicionamiento. No entiende que ataque tan duramente a los Mohedano y cree que se está equivocando, pero no tiene nada personal en su contra.