Rosa Benito se planta y saca a relucir el motivo del embarazo

Rosa Benito ha visto que ella y la que era su familia política vuelven a estar en el punto de mira. El motivo es que el estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco ha venido a cuestionar su comportamiento. Y precisamente en el análisis de la citada producción es cuando ella ha sido insultada.

El periodista Carlos Ferrando ha puesto sobre la mesa la realidad de cómo conoció y comenzó una relación con Amador Mohedano. Ha venido a exponer que la forma que tuvo de 'cazarlo' fue quedándose embarazada. Estas declaraciones no han gustado a la alicantina, que ha decidido hablar a través de las redes sociales.

Rosa Benito recibe enfadada las palabras sobre ella

La colaboradora de Ya es mediodía ha visto que el estreno de la citada docuserie ha sido especialmente duro con su exmarido. Tanto es así que se le ha tachado de interesado, de mal representante e incluso de infiel. Un calificativo, este último, puesto por el citado Ferrando.

En concreto, ha sorprendido a todo el mundo contando cómo Benito llegó a la familia Mohedano. Lo ha hecho diciendo: “No sabéis la alegría que tenía Rocío Jurado porque su hermano se iba a casar con otra chica que tenía ya el vestido de novia. Y como la otra 'loba' se mete en el medio, se acuesta con él y le dice que está embarazada”.

Unas palabras estas que enmudecieron a todo el mundo y que ofendieron a gran parte de los presentes y de los espectadores. Twitter rápidamente se llenó de mensajes a favor de la colaboradora y esta no tuvo más remedio que hablar. Lo hizo antes de anunciar que dejaba dicha red social.

Exactamente, dijo: “Quiero dar las gracias a causa de las palabras de CF hacia mi persona. Estoy muy orgullosa de ser mujer, de ser libre y de haber hecho lo que me da la gana y haber conseguido todo lo que tengo. Dejo Twitter por un tiempo, pero no sin volver a daros las gracias un millón de veces”.

Rosa Benito, más clara que nunca

La que fuera cuñada de Rocío Jurado no se ha quedado callada después de lo sucedido. Ha utilizado su cuenta en Instagram para volver a manifestarse sobre lo sucedido. Y lo ha hecho compartiendo una fotografía de ella junto a su ex cuando ella estaba embarazada por primera vez.

Dicha instantánea la ha acompañado del siguiente texto: “De lo que más orgullosa estoy es de recordar esto que viví. De conocer al padre de mis hijos porque gracias a él tengo los hijos más maravillosos que podía tener. Llegar a estar así (embarazada) es cosa de dos”.

“Nos conocimos y nos enamoramos como dos niños, lo que éramos. Por cierto, estábamos solteros los dos...34 años juntos”.

De igual modo, ha querido arremeter contra los colaboradores que había en plató comentando la docuserie. Ha dicho: “Creo que el viernes permitieron a un señor insultarme con un mensaje machista. Y todas esas señoras 'feministas selectivas' que estaban en plató se quedaron calladas, alguna sonriendo”.

Eso sí, no es totalmente cierto lo que Benito ha dicho pues Paloma García Pelayo no dudó en reprender a Ferrando. Le espetó: “Amador ha hecho con su vida lo que ha querido, se iba a casar con una señora y, al final, no. Creo que hablar de Rosa como loba...Vamos a dejar a los animales aparte, a las personas por un lado y a los animales por otro”.