Rosa Benito cuenta la verdad sobre el cáncer que le ha hecho perder los nervios

No cabe duda de que para Rosa Benito, este último año está siendo sumamente difícil y duro. Desde que se estrenó la primera docuserie de su sobrina Rociíto, la que fue cuñada de 'La más grande' tuvo que lidiar con el acoso de los medios.

Aunque Rocío, contar la verdad para seguir viva puso sobre todo contra las cuerdas a Antonio David Flores, lo cierto es que otros familiares de Rocío Carrasco acabaron saliendo perjudicados. Entre ellos, la misma exmujer de Amador Mohedano, que tras la muerte de su cuñada se mantuvo al lado de su sobrina, pero cambió completamente de postura pocos años atrás.

Fue la segunda parte del documental de la mujer de Fidel Albiac, En el nombre de Rocío, que provocó que Rosa Benito estuviera en el punto de mira. Asimismo, el formato de Telecinco recuperó algunas declaraciones muy polémicas que en su día dio la colaboradora de Ya es mediodía sobre la verdadera relación entre Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Rosa Benito sobre Ortega Cano: "¡no pagó ni un duro!"

Para nadie es novedad que Rosa Benito esté en el bando de los Mohedano-Ortega. Desde que se estrenó la primera docuserie, la peluquera inmediatamente decidió posicionarse en el bando de la familia de su exmarido y del que fue cónyuge de 'La más grande'.

Sin embargo, lo cierto es que hubo algún tiempo en que tía y sobrina estuvieron muy unidas, sobre todo tras su conflicto con Antonio David. Pero toda esta situación cambió años después de la muerte del miembro clave del clan: Rocío Jurado.

Fue la misma Rociíto quien confesó que ella había decidido apartarse de su familia por un claro motivo. "Es gente que supuestamente aman, adoran y veneran a mi madre y al final te das cuenta de que es todo mentira", explicó en su día.

No obstante, ahora, con una Rosa Benito más cerca del clan Ortega que nunca, se ha descubierto la verdadera opinión de la tertuliana de Ya es mediodía sobre el extorero. El vídeo en el que se muestran las declaraciones que dio por aquel entonces la peluquera sobre el viudo de la cantante se remontan en el año 2012.

Asimismo, en las imágenes se ve a una Rosa sentada en el plató de Sálvame Deluxe para ofrecer todos los detalles sobre los últimos años de vida de su querida cuñada. A raíz de esto, la colaboradora se quejaba de que el diestro no habría pagado nada del tratamiento al que estaba sometida Rocío Jurado en Houston para curarse del cáncer.

“Yo te digo aquí y ahora, delante de todos los que nos están viendo, que no pagó ni un duro... ¡Ni un duro!”, estallaba. No solo sorprendió esta revelación de la exmujer de Amador Mohedano sobre el padre de Gloria Camila, sino las palabras que dedicó a su sobrina.

"La deuda que había quedado de Houston lo paga Rocío Carrasco cuando se queda con la casa (La Moraleja) y se paga la enfermedad de mi cuñada", aseguró contundente. Sin duda, un testimonio que pone en duda la veracidad de las palabras que pronuncia actualmente Rosa Benito al respecto.

Rosa Benito ataca a Rocíito donde más le duele

Pese a que en estos meses las intervenciones en plató de Rosa Benito han disminuido de forma drástica, la colaboradora sigue expresando públicamente su opinión a través de sus redes sociales.

De hecho, en el día de ayer 17 de agosto, la tertuliana publicó una emotiva foto acompañada de un contundente mensaje que, sin duda, iba dirigido a Rociíto. En la instantánea en cuestión se muestra a Amador Mohedano y a ella totalmente abatidos acudiendo al hospital de Houston donde estaba ingresada 'La Jurado'.

"No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de rabia, de miedo…". "Para que ahora nos juzguen, cuando la que no estabas eras tú", escribía. "Ay señor… que sabe nadie… que sabe nadie", zanjaba.

Sin duda, la guerra familiar entre Rocío Carrasco y el clan Mohedano-Ortega sigue su curso. Solo el tiempo dirá si la situación se calmará o, si por el contrario, cada vez va a peor.