Rosa Benito preocupa al confesar que la enfermedad ha acabado con su esperanza

Rosa Benito está en modo vacaciones, o lo que es lo mismo, perfil bajo en los medios de comunicación. Parece que es la consigna familiar en estos momentos, en los que Rociíto vuelve a atacar con un documental sobre la vida de su madre.

En el nombre de Rocío está dando una versión hasta ahora desconocida de lo que sucedió antes, durante y tras la muerte de Rocío Jurado. El papel de Rosa Benito y del resto de la familia deja bastante que desear, según lo que se cuenta.

Rosa lleva años dosificando la información, las anécdotas y las vivencias con su cuñada, por lo que las palabras de su sobrina le caen como un jarro de agua fría.

Así las cosas y pese al impuesto silencio familiar, el último capítulo del documental ha provocado nuevas palabras de Rosa Benito. El desgarrador relato de las últimas horas de vida de Rocío Jurado ha hecho que Rosa salga a la palestra, no dejando indiferente a nadie.

Rosa Benito cuenta su verdad sobre la enfermedad que la dejó sin esperanza

Rosa Benito no ha podido evitar reflexionar sobre las duras acusaciones de su sobrina. Con una foto de Houston, en la que se la ve del brazo de su marido Amador y con Ortega Cano de fondo, la peluquera que ya no peina habla.

"No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de rabia, de miedo... para que ahora nos juzguen, cuando la que no estabas eras tú. Ay señor, qué sabe nadie, qué sabe nadie".

Con estas palabras, Rosa se defiende, aunque sin argumentos de peso y sin contrarrestar el relato - bastante creíble - que lanza su sobrina. Así pues, se la presenta como una mujer que forma parte de una "jauría", interesada esencialmente en sacarle a Jurado todo lo que pudieran económicamente.

Respecto a lo de que Rocíito no estaba en Houston, las fotos hablan por si solas

Rociíto relata una anécdota bastante significativa que Rosa no ha desmentido. Siempre había peinado y maquillado a Rocío Jurado, pues la tenía en nómina. Ya en la fase final de la enfermedad, la llamó para que la peinara y arreglara, pero Rosa se negó.

"Como te voy a peinar si ahora me están peinando a mí", le espetó antes de entrar en televisión.

Rosa homenajea permanentemente a su cuñada

Rosa Benito sigue viviendo quince años después de la fama que empezó a obtener como cuñada de Rocío Jurado. En estas historias familiares no hay verdades absolutas, sino distintas versiones de una misma realidad.

Rociíto se está quedando a gusto repartiendo estopa tras años de silencio. Rosa Benito lleva años dosificando la información y utilizándola para seguir facturando en los medios. Pese a ser de las que mejor se ha portado con su sobrina durante todos estos años, en muchas ocasiones ha jugado a la ambigüedad.

Además, ha cambiado la versión de la historia en varias ocasiones por lo que ya no se sabe cuando miente o cuando dice la verdad.

No pasa semana en la que Rosa no haga una mención a algo relacionado con su cuñada en sus redes sociales. ¿Dolor real, 16 años después o interés en seguir estando en el candelero tirando de sentimientos que ya se han ido transformando con el tiempo?

Nadie duda de que la familia vivió con mucho dolor la muerte de Rocío Jurado. Que hubo posicionamientos, actitudes y hechos más que cuestionables, seguramente sí. El problema quizá radica más en lo que pasó después de la muerte de la artista que en estos momentos, duros para toda la familia.

Sea como sea, Rosa Benito no se calla. Ni ante su sobrina, ni ante nadie.