Rosa Benito y Amador Mohedano, asustados al saber qué hace su hija en el supermercado

Rosa Benito está en pie de guerra. La mujer de Amador Mohedano hace tiempo que no aparece por televisión. Según cuentan, está vetada en Telecinco desde hace algunas semanas.

El motivo no es otro que haber dado 'publicidad' a programas de Antena 3 desde sus redes sociales. Por lo visto, mediante comentarios, likes y guiños variados, Benito parece que está tirando la caña a la competencia, a ver si Sonsoles Ónega la ficha para su nuevo programa.

Esto ha sentado como un tiro a Mediaset, que ve intolerables estas actitudes en un momento en el que la crisis de audiencia es evidente. Así pues, tras la cancelación de Ya es mediodía, Rosa se ha quedado sin programa y, por ahora, no tendrá otro.

Ella, lejos de mostrarse abatida por su falta de empleo, se dedica a alimentar sus redes con lo que sabe hacer mejor: hablar de su cuñada. También se dedica a 'desmontar' las tesis que aparecen en el documental de Rocío. Algunas de las cosas que cuenta, no obstante, parecen bastante ciertas y están ratificadas por varios periodistas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Así pues, la crisis de imagen que está padeciendo Rosa junto a su exmarido Amador, es evidente. Es por ello que ambos están estudiando supuestas medidas legales junto al resto de familia. Decía Amador que "esto no puede continuar".

Entre que deliberan, se deciden, interponen la demanda (si es que lo hacen) y la justicia le da curso, se pueden haber emitido tres documentales más.

Así las cosas, el huracán Rociíto vuelve a golpear con fuerza y echa por tierra muchos años de lluvia fina contra ella. También pone en serias dudas una historia familiar que se ha contado de una manera y ahora se ve que era de otra.

Así de sutiles son Rosa y su hija Chayo para criticarla

"Si alguien levanta el dedo para juzgar, tú levanta el del medio para dar las gracias

Rosa Benito alucina con lo que hace su hija Chayo

Rosa Benito intenta ser elegante en sus redes sociales. Lo dicho: tira de frases bonitas, fotos mirando al cielo o paseando por la playa o imágenes icónicas de su cuñada. Si quiere criticar algo, lo hace sutilmente, con indirectas, nunca de frente. Tal como la define, Rociíto, vamos.

Chayo Mohedano tiene otro estilo. La prima de Rociíto ha sido de las últimas en sumarse al carro de las críticas a En el nombre de Rocío. Hasta hace bastante poco tenía buena relación con ella y la ha defendido internamente mucho.

No obstante no puede seguir tolerando lo que se le está haciendo a su familia y ha empezado también a despotricar de Telecinco y del documental. Empezó reprochando a su prima que firmase un contrato con la cadena a cambio de retirar demandas. Esto poco antes de que ella supuestamente llegara a un acuerdo económico con Telecinco para no seguir con una demanda.

A partir de aquí, sigue 'vendiéndose' como sobrina de Rocío Jurado, en casi todas las facetas de su vida, algo que le critican constantemente. El último episodio, se producía en un supermercado en el que presumía de productos de Chipiona y de camiseta con su tía estampada.

Los internautas se le han tirado a la yugular y ella no duda en responderles con insultos y de malas maneras "que se jo*an, poca vergüenza tienen las desteñidas. Se ponen locas del ñoco.

Es habitual que Chayo no se calle una y responda a quien la critica en sus redes sociales. Amador Mohedano tampoco tiene un estilo tan directo, por lo que a veces también se preocupa por la vehemencia de su hija.

Pese a ello, en estos momentos son todos una piña que quieren hundir a Rociíto, para que no siga hablando. Parece que no lo están consiguiendo.