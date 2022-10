Rosa Benito aclara cómo consiguió el dinero que invertía en la salud de sus hijos

Rosa Benito está ya muy cansada. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir públicamente a desmentir toda la información que ha salido de su familia en los últimos días.

No hay ninguna duda de que la última serie documental de Rocío Carrasco está levantando ampollas de sangre en varios de los miembros más mediáticos del clan Jurado-Mohedano.

En lo que llevamos de emisión de En el nombre de Rocío, su protagonista no ha tenido ningún reparo en cargar contra aquellas personas que le han hecho la vida imposible, tanto a ella como a su madre.

Uno de los más afectados ha sido Ortega Cano. Y es que, al contrario de lo que se pensaba, su matrimonio con 'la más grande' no era tan idílico como hacían ver. Pero, el diestro no ha sido la única víctima de la televisiva.

En los últimos episodios de esta docuserie, las figuras de Amador Mohedano y Rosa Benito también se han visto gravemente afectadas, ya que Rociíto no ha tenido ningún problema en asegurar que el matrimonio se estuvo aprovechando económicamente de su madre.

Ahora, ha sido propia ganadora de Supervivientes 2011 la que ha salido a la palestra a responder a todas y cada una de las acusaciones de su sobrina política.

Rosa Benito, a la yugular de su sobrina

Tras tres meses en silencio, Rosa Benito ha decidido coger el toro por los cuernos y no ha tenido ningún reparo en responder a todas y cada una de las acusaciones que Rociíto ha vertido sobre ella y el padre de sus hijos.

Este domingo 2 de octubre, la colaboradora de televisión se convirtió en la protagonista indiscutible del primer programa de Fiesta, el nuevo formato de fin de semana de Telecinco.

Después de que Emma García y el resto de tertulianos comentaran las novedades de este mediático clan, Rosa Benito decidió descolgar el teléfono para desmentir algunos de los datos que la mujer de Fidel Albiac desveló en la última entrega de En el nombre de Rocío.

"No quería entrar en nada de esto, pero estoy oyendo muchísimas barbaridades. Esa gala no se hace para pagar la enfermedad de Rocío Jurado, ese es mi titular", aseguró la peluquera en relación con la última intervención pública de su cuñada en TVE.

"¿Vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro maravilloso? Lo tenía y era muy bueno. Igual que se dice que si vomitó… Me parece superfuerte que se diga eso. Se dicen unas barbaridades que son inciertas".

A continuación, Rosa Benito aseguró que todo se hizo por la gran ilusión que tenía la chipionera. "Si hubiera pasado todo eso, ¿no pensáis que esa gala no se corta y se llevan a esa mujer a casa? Ella estaba enferma, pero tenía mucha ganas de subirse a un escenario".

Además, la madre de Chayo Mohedano no quiso dejar pasar la ocasión para lanzarle un duro mensaje a su sobrina, después de que ella acusara a sus tíos de aprovecharse económicamente de Rocío Jurado.

"Te voy a decir que mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante. Estoy superorgullosa del padre que han tenido, que ha sido un currante y ha trabajado toda la vida".

"Le respondería a ella y le diría cosas, pero son unos titulares tan enormes que es lo que ella está deseando y no lo voy a hacer. Voy a dejar que pase un poco el tiempo. A lo mejor hay otros que no trabajan y se tienen que valer de nosotros para ganar dinero", sentenció Rosa Benito, con dureza.

"Quien no lo ha vivido, puede dudar, pero lo que está pasando es una barbaridad. Eso es dinero, ahí no hay cariño. Quien lo permita y quien lo admita, allá con las consecuencias. Yo lo sufro y, aunque no lo vea, te lo cuentan. A mí lo del dinero me duele mucho, eso y que desconfíen".