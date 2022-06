Rocío Jurado tuvo un novio secreto que ha reaparecido para señalar a Ortega Cano

Rocío Jurado era la cantante más grande del país, su fama traspasó fronteras y tenía miles de seguidores en muchos países. Cada escenario que pisaba se venía abajo y el público gritaba su nombre con pasión, pero había un hombre que le admiraba más que nadie.

Estamos hablando de un misterioso piloto que le robó el corazón, un novio secreto que ha reaparecido después de años en la sombra.

Rocío Jurado se enamoró de su novio y quiso protegerle tanto que no habló de él con ningún periodista, pero era un secreto a voces. El programa Socialité se ha puesto en contacto con Rociíto para confirmar la historia y la verdad no ha tardado en salir a la luz. La hija de la Más Grande reconoce que su madre no solamente estuvo enamorada de Pedro Carrasco.

Rocío contaba con la complicidad de la prensa, siempre tuvo buena relación con los medios y nadie puso su secreto encima de la mesa. El periodista fallecido Jesús Mariñas, íntimo amigo de la coplera, corroboró en sus memorias la existencia del misterioso piloto. Lo hizo para negar que Jurado le fuera infiel a Pedro Carrasco con nadie, rumor que en su momento sonó con fuerza.

“Se separaron porque lo que no puede ser es imposible y lo que es imposible no puede ser. No lo precipitó ninguna infidelidad, la convivencia se les hizo insoportable”, explica Jesús Mariñas en su libro. Garantiza que la cantante nunca engañó al boxeador y, al igual que Rociíto, piensa que siempre estuvo enamorada de él.

Rocío sigue siendo un mito para muchas generaciones, por eso la prensa sigue informando sobre su trayectoria personal. Un testigo ha hablado en Socialité y le ha llevado la contraria a Rociíto: piensa que Jurado no falleció amando a Pedro. “Murió amando a su amor imposible, pero él estaba casado”, asegura la citada fuente en un tono rotundo.

Rocío Jurado tuvo problemas con Ortega Cano

Rocío empezó una relación con Ortega Cano después de romper con Pedro Carrasco, pero entre medias se enamoró de su misterioso novio. “Es un hombre apuesto, alto, canoso y muy elegante”, explican en el programa que Nuria Marín presenta en Telecinco. Nadie ha mostrado una foto, pero su nombre ha reaparecido para demostrar que nada es lo que parece.

José Ortega Cano presume de haber mantenido un matrimonio idílico con la Más Grande, pero son muchos los que piensan que no es así. Supuestamente tuvieron muchos problemas que ahora están viendo la luz y el torero ha quedado señalado. El gran amor de la cantante, además de Pedro Carrasco, fue un desconocido piloto que nunca quiso aprovecharse de su fama.

Rociíto ha hablado con Nuria Marín para corroborar la historia: reconoce que su madre tuvo un amor que no trascendió. Según han contado en Socialité, este hombre siguió de cerca la carrera de la artista y les vieron juntos en 1982, en Ibiza. Fue una de las pocas veces que dejaron testigo de su relación, pues siempre fueron extremadamente discretos.

Rocío Jurado marcó la vida de sus dos maridos

Rocío fue una de las pocas mujeres de su época que estuvo casada en dos ocasiones y dejó especial huella en Ortega Cano. El torero se deshace hablando de la cantante, atrevimiento que no le sienta bien a Ana María Aldón, su actual esposa. Sin embargo, el amor secreto de Jurado ha demostrado que hay muchos problemas que no se están contando.

José Ortega Cano ha tomado una decisión: no quiere saber nada de la prensa y no va a dar más declaraciones. El problema es que el nombre del gran amor de Jurado ha reaparecido y el público quiere conocer más sobre la historia. Los reporteros intentarán preguntar al torero, aunque su paciencia se agota por momentos.