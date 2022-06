Rocío Jurado tenía una razón para dejar toda su herencia a Rociíto y hay pruebas

Rocío Jurado se casó muy enamorada de Ortega Cano y los once años de matrimonio que pasó junto al diestro andaluz fueron unos de los años más felices de su vida.

Bien es cierto que la artista chipionera sabía que había ciertos familiares que no tenían en alta estima a su segundo marido. Pero ella insistía en que estaba unida a Ortega Cano y nadie les iba a separar.

Una de las que menos confianza otorgó al torero fue la propia hija del artista andaluza, Rociíto, y ya en aquella época su relación no era la más cercana del mundo.

Por si fuera poco, hace unos meses Rociíto desvelaba sin tapujos que siempre le había tenido respeto al marido de su madre. Pero dejó claro que esa boda no tenía que haberse producido y que no le hizo bien esa relación a la vida de su madre.

Rocío Jurado habría modificado la herencia de saber la traición

El caso es que Rocío Jurado pasó sus últimos días, tras enfermar de cáncer en 2004, con el que fue su amor y acompañante de vida. Y todo, aunque a muchos no les hiciese gracia el torero desde el momento que el matrimonio se conoció.

Esta semana, Rocío Jurado y Ortega Cano han vuelto a ser noticia. Y especialmente se ha puesto el foco en el segundo después de que María Teresa Campos saltase a la palestra. La gran amiga de la ex de Antonio David y de Rocío Jurado ha dado este miércoles una entrevista exclusiva en la revista Diez Minutos.

Una exclusiva en la que la Campos destapaba un episodio que podría haberlo cambiado todo en cuanto a la herencia de 'la más grande'. Y es que de enterarse de lo que la matriarca de las Campos ha contado con pelos y señales en la entrevista, la herencia de la chipionera podría haberse modificado de manera notable.

Hablamos de un episodio que versa sobre Ortega Cano y la propia María Teresa que era por muy pocos conocido.

La matriarca de las Campos se ha dejado muy pocas cosas en el tintero. Así, esta ha aprovechado, a sus casi 81 años, para repasar todos los temas candentes. Eso sí, también ha mirado al pasado para destapar un asunto muy delicado que versa sobre la figura del famoso torero.

Rocío Jurado nunca supo lo que hacía realmente su marido

El caso es que el titular que más ha impactado a los lectores de la conocida publicación ha sido uno sobre lo que sucedió en un evento familiar.

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado, Gloria Camila y José Fernando. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente", empieza su relato María Teresa.

José Ortega Cano se le insinuó a María Teresa Campos, según la periodista | España Diario

Así las cosas, la comunicadora ha hecho memoria y ha desvelado lo que, según sus vivencias, ocurrió con el torero durante aquella celebración familiar.

"Me puse a bailar y me dice Ortega: ¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres", le soltó Ortega ante el shock absoluto de la presentadora.

Sin duda, una anécdota bastante delicada sobre la figura del viudo de 'la más grande' que seguro no ha hecho ninguna gracia a la hija de la chipionera.

Si antes de saber esto, Rociíto ya no quería saber nada del padre de Gloria Camila, ahora aún menos. Mucho nos tememos que la madrileña pueda criticarle una vez más y contar algún que otro episodio que lo comprometa de nuevo.