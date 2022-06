La desgarradora petición que Rocío Jurado hizo en vida a los amigos de su hija

En el último año, los secretos más bien guardados de Rocío Jurado han salido a la luz. Y es que desde que su hija, Rociíto, estrenó su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva en 2021, el nombre de la artista ha estado en boca de todos.

Las fuertes declaraciones de la exmujer de Antonio David en su documental generó una gran polémica. Un escándalo en el que salió mal parado, sobre todo, el exguardia civil y familia mediática de esta, el clan Mohedano-Ortega.

Pero lo cierto es que todavía la hija de Rocío Jurado tiene mucho que contar. Por esta razón, hace tan solo diez días atrás salía a la luz la segunda parte de su docuserie, En el nombre de Rocío.

| Telecinco

En esta ocasión, los hermanos y el viudo de 'la más grande' resultaban ser los más perjudicados de los dos primeros episodios. Rociíto no dudaba en cargar duramente contra ellos por lo que habían hecho cuando su madre todavía vivía.

Unos reproches que, obviamente, no sentaron nada bien a ninguno. Pero el único que ha dado la cara públicamente ha sido Amador Mohedano, que no ha dudado en responder a su sobrina.

La inquietante confesión de Rocío Jurado a una conocida periodista

El hermano de Rocío Jurado acudió el pasado 25 de junio al programa Déjate Querer para darle una sorpresa a su exmujer, Rosa Benito. Ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche.

Pero antes de dar paso a la reconciliación entre ellos dos, el tío de Rociíto atacó duramente a su sobrina. Con el motivo del estreno de los dos primeros episodios de su nueva docuserie, Amador respondía tajantemente a sus reproches.

"Lo escucho y me da tanta rabia… ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? ¿A qué viene? ¿Por qué?", se preguntaba Amador Mohedano. "Me duele porque es mi sangre y está hablando de una cosa que yo he idolatrado e idolatraré toda mi vida".

"No le deseo ninguna enfermedad, pero sí un escarmiento para que ponga los pies en el suelo y se pregunte qué está haciendo con su familia", comentaba contundente. Además, insistía en defender su nombre y el de su hermana, Gloria Mohedano.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Lejos de apaciguar la tormenta, añadió datos sobre la relación entre Rocío Jurado y la hija de esta, Rociíto. "'Hay que ver la niña esta, que pasan los días y es que ni me llama'". "'Que no sabe si yo me he estrellado en la carretera, si he estado anoche bien en mi trabajo"', le habría confesado la artista a su hermano, Amador.

Sin duda, no es la primera vez que el exrepresentante de 'la más grande' pone en duda el testimonio de su sobrina. El exmarido de Rosa Benito ya lo hizo cuando Rociíto relató la pesadilla que vivió con su exmarido, Antonio David.

El pasado domingo, 26 de junio, una conocida periodista puso los puntos sobre las íes a Amador, apoyando el discurso de la hija de la cantante, Rocío Jurado. "Ahora voy a hablar yo", avanzaba María Patiño.

Asimismo, en el programa que presenta, Socialité, decidió revelar un secreto que llevaba guardando desde hace años. Una polémica petición que le habría pedido Rocío Jurado a la presentadora y que ahora ha salido a la luz.

| Archivo

"No lo voy a olvidar nunca. Rocío se me acercó y, muy seria, me pidió y me rogó que tratáramos bien a su yerno por el bien de su hija. Me lo pidió a mí, que no soy nadie", decía tajantemente.

Y es que según la presentadora, Rocío Jurado "tenía miedo de las consecuencias que sufrirían su hija y sus nietos". Un temor que habría llevado a la cantante pedir desesperadamente a periodistas de la talla de María Patiño ese favor.

Rocío Jurado temía a Antonio David Flores

Sin duda alguna, no es la primera vez que se rumorea la verdadera opinión de Rocío Jurado respecto a su yerno. La cantante protagonizaba una de las entrevistas más importantes de su vida en 2005, donde hablaba sin pelos en la lengua sobre Antonio David.

Fue en argentina donde 'la más grande' se confesaba como nunca sobre la relación de su hija Rociíto con el exguardia civil. "Fue un hombre que siempre la atacó muchísimo, le hizo una vida horrorosa e insoportable", decía notablemente triste.

Unas confesiones que prueban, una vez más, que Rocío Jurado conocía la situación violenta en la que estaba sometida su hija diariamente. Por lo que todo apunta que el testimonio de María Patiño es verídico.