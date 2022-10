Rocío Jurado hacía algo en la cama que Rociíto ha contado que no consigue olvidarlo

La hija de Rocío Jurado ha hecho público un "dantesco" recuerdo que guarda de su estancia en Houston. Y es que, Rociíto no ha podido ocultar más qué es lo que hacía su madre desde la cama del hospital.

La última entrega de En el nombre de Rocío ha dejado al descubierto mucha información acerca del viaje que todo el clan Mohedano-Jurado hizo a Estados Unidos para acompañar a 'la más grande' en su lucha contra el cáncer.

| GTRES

Y es que, a pesar de que ya han pasado más de 15 años del fallecimiento de Rocío Jurado, todavía se sigue cuestionando quién es la persona que se hizo cargo de todos los gastos de su costoso tratamiento.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido la confesión que ha hecho Rociíto sobre una desagradable anécdota que vivió junto a su madre durante su estancia en el hospital.

La hija de Rocío Jurado desenmascara a sus tíos

La heredera universal de Rocío Jurado no ha tenido ningún problema en hacer pública una situación que se dio mientras que su madre estaba luchando contra su cáncer en Houston.

En episodios anteriores de esta serie documental, Carrasco aseguró que, tanto Amador como Gloria Mohedano, se estuvieron aprovechando económicamente de la chipionera; algo que ha sido desmentido por Rosa Benito.

"Mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante. Estoy superorgullosa del padre que han tenido, que ha sido un currante y ha trabajado toda la vida", aseguró la cuñada de Rocío Jurado en el programa Fiesta.

| Telecinco

Ahora, Rociíto ha decidido contar lo que hacía su madre mientras estaba postrada en la cama del hospital. Y es que, según ha contado la mujer de Fidel Albiac, la cantante era la que se encargaba de todos los gastos de sus hermanos.

"Ella mandaba sacar dinero. Tenía un bolsito pequeño en el que tenía las llaves y el dinero. Para mí era una situación dantesca. Ella tener que estar en la cama de un hospital repartiendo dinero a cada uno".

Además, la protagonista de En el nombre de Rocío también quiso desvelar por qué su madre actuaba así con sus dos hermanos. Y es que, todo apunta a que la artista tenía miedo a morir sola.

Y esto era algo que la familia de la Jurado sabía perfectamente. "Una vez Fidel les dijo que parecía que hacían todo para ganar puntos, ellos le respondieron que todos los puntos que tenían que ganar, ya lo habían hecho".

Rocío Jurado corrió con todos los gastos

Rocío Jurado no solo se hizo cargo de todos los gastos que se generaban allí, sino que, además, también pagó todos los vuelos y la estancia de su familia.

Cuando se le pregunta quién pagó los gastos de todas las personas que acompañaron a Rocío Jurado mientras estaba en Houston, Rociíto fue muy clara.

"De Paco, yo no lo he preguntado ni lo sé a ciencia cierta, pero conociendo a Paco diría que él se pagó su billete de avión", ha asegurado la hija de 'la más grande'. "Como es él, no me pega en absoluto que permitiera que lo pagase otra persona que no fuera él".

| Europa Press

"Los gastos de Amador, Gloria, José Antonio, José y Rosa los paga mi madre", ha aclarado a continuación, después de matizar que el billete de avión de la ganadora de Supervivientes 2011 "es anterior porque ella ya estaba allí desde antes".

Además, la heredera universal de Rocío Jurado quiso dejar muy claro que de los vuelos de ella y su pareja, Fidel Albiac, se hicieron cargo ellos mismos.

La hija de Rocío Jurado también aclaró que los dos pisos en los que se alojaron eran propiedad de un matrimonio mexicano y que no tuvieron que pagar ningún tipo de alquiler.

"Ellos nos brindaron sus dos pisos en un edificio maravilloso en Houston. En el de abajo vivían Ortega, Amador, Rosa y Paco [hermano del torero]; en el de arriba, José Antonio, Gloria, Fidel y yo".