Rocío Jurado aclaró qué pensaba de su hija con un gesto que sigue haciendo daño

Rocío Jurado es y seguirá siendo siempre 'la más grande'. Artísticamente, no hay duda de ello, pues sus canciones siguen sonando como un potente y desbocado raudal de emoción y temperamento.

A nivel humano y personal, el legado familiar que ha dejado Rocío Jurado es también digno de admirar. No precisamente por su paz y alegría. La familia de Rocío sigue, más de 15 años después de su muerte, tirándose los platos por la cabeza y demostrando una desunión sin precedentes.

Esta batalla sin tregua ha llegado a su punto más álgido con la emisión de los dos documentales que ha protagonizado Rociíto. La hija de Jurado ha querido, tras muchos años de depresión y de silencio, contar su versión de muchos hechos de la intrahistoria familiar.

Esto ha provocado que los otros miembros de la familia Jurado-Mohedano queden en entredicho tras años campando a sus anchas por los medios de comunicación.

Este panorama, del cual es principal beneficiario es Telecinco, pues es el escenario en el que se libran todas las batallas, ha polarizado la sociedad. Hay quien defiende a ultranza a Carrasco, mientras otros la ven una oportunista que únicamente quiere ganar el suficiente dinero para retirarse a costa de su madre.

Puesto que la guerra hace años que dura, hay un detalle que en su momento pasó totalmente desapercibido y que ahora cobra especial relevancia. El tío de Rociíto, Amador Mohedano, relató un momento decisivo en la vida de la artista. Ahora que la figura de Amador está en tela de juicio, por el contenido del documental de su sobrina, estas revelaciones arrojan luz.

Rocío Jurado y el gesto de su hija que desvela sus intenciones reales

Ubiquémonos. Diciembre del año 2005. Rocío Jurado ya está en un estado bastante avanzado de su cáncer de páncreas (fallece medio año después).

Aquella Navidad tuvo una clara protagonista en TVE. 'La más grande' protagonizó su último concierto, una gala especial emitida por televisión en la que cantaba, junto a otros artistas sus grandes éxitos.

Aparentemente fue un homenaje a la artista, que se mostró feliz de aquel homenaje que ella sabía que sería el último. Amador Mohedano, mánager y representante de su hermana, recuerda con amargura aquel episodio.

"A mí me hicieron un feo muy grande cuando hicieron la gala de Navidad a mis espaldas y estando mi hermana mala", afirma. Asegura que él no quería contarle proyectos laborales a Jurado porque ya no se encontraba bien y porque quería protegerla. "Sin embargo, a escondidas de mí, le convencieron para hacerla".

Amador Mohedano lo tiene claro: "Yo nunca hubiera firmado una gala así. Rocío estaba muy enferma, muy débil, no estaba al 100%". Según Amador, Rocío Jurado únicamente aceptó subirse al escenario para "favorecer a su hija, a Fidel Albiac y a otra persona que había".

Así hablaba en Sábado Deluxe destapando la realidad de aquel tiempo. Al ver que la gala tiraba adelante, se enfadó "y me negué a estar en la gala, dije que no iba a permitir esta traición".

Siempre según la versión de Amador. "Mi hermana se puso de rodillas, me cogió de los tobillos y me hizo jurar, porque, si yo no estaba, ella no hacía la gala". Finalmente fue, pero "después tuvimos una riña. Aguanté la postura en l gala e hice la función como si la hubiera organizado yo, para que mi hermana estuviese cómoda".

Los reproches que Rocío Jurado no llegó a ver

"Con el tiempo les reproché lo que habían hecho", asegura tajante Amador. "A ellos no les ha interesado nunca la carrera de Rocío. Ni a su hija, ni a Fidel. El único que ha estado durante años durmiendo y con ella he sido yo".

Este sería uno de los grandes motivos del distanciamiento ya insalvable entre Amador y su sobrina Rocío. Ahora ella ha querido dar la versión de la historia y afirma que Amador ha sido una especie de "aprovechado" de su hermana.

En cualquier caso, Rocío Jurado sí tuvo en su hermano un apoyo inquebrantable hasta el fin de sus días. También en su hija, Rociíto. Ver como ahora se reprochan tantos momentos del pasado le produciría un tremendo disgusto.