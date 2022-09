Rocío Flores y su hermana Lola confirman el rumor sobre el duro estado de su padre

A Rocío Flores y a su hermana pequeña no les ha quedado otro remedio que confirmar todos los rumores que se han generado alrededor de su padre. Y es que, después de sus últimas declaraciones, no hay duda de que Antonio David no está pasando por el mejor momento de su vida.

Ha pasado ya más de un año desde que el exguardia civil fue nombrado persona non grata en Telecinco. Tras la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva, en la que su protagonista relató el infierno que vivió al lado del padre de sus hijos, no se le ha vuelto a ver en la pequeña pantalla.

| Mediaset

De la noche a la mañana, el padre de Rocío Flores fue despedido de manera fulminante de Sálvame y sin derecho a ningún tipo de réplica. Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que se le ha mencionado dentro de este formato de Mediaset España.

Por su parte, el excolaborador de televisión ha decidido seguir predicando con su discurso, pero, esta vez, mediante las nuevas plataformas digitales. Desde su desaparición de la televisión, Antonio David se ha dedicado en cuerpo y alma a su canal de YouTube, en el que cuenta con más de 125 000 suscriptores.

Ahora, el padre de Rocío Flores ha vuelto a cargar duramente contra uno de los rostros más conocido y poderosos de Telecinco.

Rocío Flores teme por la salud de su padre

Rocío Flores está muy preocupada por su padre. Y es que, después de su último vídeo de YouTube, no hay ninguna duda de que el exguardia civil está muy afectado por todo lo que se ha dicho de él en las últimas horas.

Este lunes, 26 de septiembre, Jorge Javier Vázquez regresó al prime-time de Telecinco para presentar el último capítulo de En el nombre de Rocío. Una vez más, el presentador arremetió con dureza contra la familia Flores y, sobre todo, contra el cabecilla de familia.

Como era de esperar, estas palabras no le sentaron muy bien al padre de Rocío Flores, quien no tardó en acudir a su canal de YouTube para mandarle un mensaje a su enemigo público. "Le voy a decir esto a Jorgeja, que me apetece mucho".

| YouTube

"La verdad es que serás un presentador digno de recordar porque juegas a acosar a las personas, siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, desprestigias, abusas de tu poder como presentador, generas odio en tus intervenciones sobre los personajes de los que hablas".

Antonio David considera que, con su opinión, ha conseguido "crear posturas radicalizadas en la audiencia y en la sociedad".

"Con tu discurso de pensamiento único, le has dicho al espectador que, si no piensan como tú y como los de La fábrica de la tele, están a favor de la violencia de género y eso que vosotros llamáis 'violencia vicaria'".

Fue, en este momento cuando el padre de Rocío Flores le lanzó una dura amenaza en forma de advertencia al presentador de Sálvame. "A todo esto, tendrás, tendréis, que responder ante la Justicia".

"Voy a ser honesto, y nada irónico, me pareces un presentador bastante completo, pero tengo un amigo que no tiene la misma opinión que yo".

| LND

Pero, sin duda, el ataque más duro hacia el periodista estaba a punto de llegar. "Él dice que eres un equilibrista del delito y que actúas como un comunista dictador, escondido en alguien que va de socialista progre".

Para finalizar, el extertuliano le ha pedido a Jorge que le deje trabajar por su cuenta. "Déjame trabajar en mi canal y déjame que le siga dando de comer a mis hijos, que es lo que no hace tu amiga [Rociíto]".

"Deja de nombrarme en televisión, a mí y a los míos. A ver si continúa ese veto para hablar de mí, que estábamos muy tranquilos y muy felices. No le hagas daño a mi hija, ¿está claro?".