Rocío Flores, en vilo tras confirmarse el delicado estado de salud

Está claro que este verano está siendo de lo más convulso para Rocío Flores. La joven influencer ha tenido que ver como la prensa analizaba cada uno de los pasos que daba. Ahora, un duro revés a uno de sus grandes apoyos durante su participación en Supervivientes, preocupa a la influencer.

Rocío Flores ha optado por tener un verano alejado de la televisión. En sus redes sociales, donde es muy activa ha compartido como ha sido su día a día. Y es que Rocío Flores ha aprovechado al máximo: viajes con su novio, playas paradisíacas, y hasta un esperado reencuentro con Olga Moreno.

Rocío Flores, preocupada por el accidente de su excompañero

Hace dos años que Rocío Flores decidía embarcarse en uno de los realities más extremos de la televisión. Rocío Flores, que por aquel entonces solo había aparecido en televisión para defender a su padre en GHVIP, se lanzaba de lleno a participar en Supervivientes.

Su paso por el concurso no estuvo exento de polémica, todo lo contrario. Rocío se convirtió en la protagonista de la edición, aunque no llegó a hacerse con el cheque. La joven quedaba como tercera finalista del concurso, y es que aunque no ganó los 200.000 euros, si se llevó grandes amistades con algunos de sus compañeros de edición.

Entre ellas, con Hugo Sierra, el flamante ganador de la edición. A lo largo del programa, ambos mostraron tener muy buena conexión y establecieron una amistad que perdura hasta día de hoy.

Ayer saltaba la noticia de que el ganador de Supervivientes 2020, había sufrido un aparatoso accidente que había requerido su hospitalización.

Según revelaba la revista Lecturas, Hugo había colisionado con otro vehículo, ya que este último no había utilizado el intermitente. Tras colisionar, Hugo sufrió una gran caída que requirió atención médica urgente. Además, Hugo iba acompañado de su hermana en la motocicleta.

El ex de Ivana Cardi fue trasladado en camilla hacia el hospital visiblemente dolorido. Y es que según ha contado testigos del accidente, la colisión fue "brutal".

El equipo de Sálvame se hacía eco de la noticia y uno de los testigos relataba:

"Ha sido porque una señora no ha puesto los intermitentes y se lo ha comido entero. Han salido disparadillos. Iba él conduciendo y su hermana detrás. Entonces se han chocado".

"La hermana se ha hecho daño en la rodilla, pero la han curado. Quien se ha hecho bastante más daño ha sido Hugo, se lo han llevado en ambulancia. Lo han tenido que tumbar en una camilla y llevárselo así porque se le veía bastante afectado", contaba el testigo ante las cámaras de Sálvame.

Hugo Sierra está atravesando su peor año

Y es que este no está siendo el mejor año del ganador de Supervivientes 2020. A principios de 2022, se confirmaban los rumores de ruptura entre él e Ivana Cardi. Era ella quien se encargaba de hacer pública la separación:

"En algún momento iba a ser necesario aclarar esto. Hugo y yo hemos decidido separarnos. Es por eso que no hemos aparecido en nuestro aniversario".

Además, la modelo afirmaba que todo era por el bien de su hija:

"Lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros y por nuestro bien y el de nuestra pequeñita. Así que decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto".

Sin duda unos duros momentos para Hugo Sierra. El uruguayo intentará refugiarse en su familia y amigos, entre los que se encuentran Rocío Flores, para poder sobrellevarlos de la mejor manera posible.