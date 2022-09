Rocío Flores ve a su madre para entender el divorcio mientras Fidel Albiac se esfuma

Rocío Flores nunca fue consciente de lo que sucedía en aquella casa. Solo con el paso de los años se fue enterando de algunos detalles. Ha tenido que pasar mucho tiempo para conocer que un divorcio estuvo a punto de cambiar para siempre su vida.

Este lunes, su madre continuaba dando su versión en una nueva entrega de su docuserie. En esta ocasión puso el foco sobre Ortega Cano, asegurando que había tenido una relación muy "tóxica" con la Jurado. Se trataba, sin lugar a dudas, de uno de los capítulos más esperados.

Flores no estaba al corriente de la situación que sufrió su abuela al lado del diestro. A través de las palabras de Rociíto en la televisión ha ido conociendo muchos de los secretos de aquella relación. Todo esto, mientras Fidel Albiac continúa desaparecido, posiblemente moviendo los hilos desde un segundo plano.

La empresaria se mostraba contrariada con la relación. "Creo que no fue una decisión acertada, porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho", explicó. En su opinión, el torero "no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente".

Quiso hablar largo y tendido sobre la doble vida que llevaba el viudo de su madre. Destapó, además, los motivos por los que ella tenía previsto separarse. Todo esto supone un duro revés para el padre de Gloria Camila, que atraviesa por un momento muy delicado en lo personal.

| Telecinco

Contó que la cantante "era una mujer que lo había dado todo en esa relación. No se merecía las situaciones que se generaban. Se hubiese merecido vivir de otra manera, haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices".

Rocío Flores se enteraba de las penurias que había sufrido la chipionera al lado de Ortega. Todo parecía ir de maravilla en esa historia, pero no era tan fantástico como hacían creer a los demás. Hubo ciertos episodios que indignaron a la esposa de Fidel, que se muestra muy molesta al desvelar lo acontecido.

Señaló que "el problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti". Desvela que tenían una "relación tóxica".

De hecho, "ella conoce lo que es Ortega Cano. Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de conductas que no considera correctas".

| GTRES

El diestro tenía una vida totalmente desconocida para la chipionera. Hacía cosas a sus espaldas que le hicieron replantearse el matrimonio. De hecho, apuntan que estaba dispuesta a separarse.

Rocío Flores descubre que había información muy comprometida

Rocío Flores se enteraba en las últimas horas de ciertas informaciones que nunca hubiese querido conocer. La ex de Antonio David destapó que la cantante tenía información comprometida sobre él y que nunca vio la luz. "Mi madre compró fotos de Ortega Cano para protegerle, no te voy a decir qué, cómo ni por qué".

Indica que es "algo que ella me cuenta a mí. No voy a entrar ahí porque, a las alturas en las que estamos, es innecesario", apunta.

Admite que es posible que no estuviera al tanto de los detalles más espinosos, pero se encargaba de contarle su vida a su manera. "Era muy dada a dejarme notas en sitios. Se encargó en vida de contarme y de hacerme partícipe de todo, aparte de lo que yo he vivido también", dijo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Rocío Flores, por primera vez, descubría detalles íntimos de una historia de amor que parecía maravillosa. Pero con el tiempo se ha comprobado que la realidad era otra.