Rocío Flores toma una decisión drástica y deja a su madre Rociíto desolada

Rocío Flores quiere empezar el curso con buena onda y sin problemas. Así ha vivido el verano y así quiere que empiece el otoño. La hija de Rociíto y de Antonio David Flores ha aprendido de su experiencia y sabe que lo suyo es una batalla a largo plazo.

Ahora está centrada en su carrera como influencer, en su cuerpo, que cuida al milímetro y en estar tranquila y feliz. Todavía no ha desvelado si seguirá en televisión de forma regular o no. Se fue de vacaciones del Programa de Ana Rosa y en todo el verano no la hemos visto por allí.

Es consciente de que si se sienta en un plató, le van a preguntar por su familia, algo de lo que no quiere hablar. Juega al desmarque y a labrarse una imagen propia y alejada de cualquier otro miembro de su familia, incluido su padre.

Así las cosas, Rocío Flores no niega que lo pasó fatal en el pasado. Concretamente en la época en la que su madre se decidió a hablar a través de un documental en televisión. Rocío en aquel momento ya estaba colaborando en televisión y tener que hacer frente a la dura historia de su familia (y a la suya propia) la rompió.

Si uno de los objetivos de Rociíto con Contar la verdad para seguir viva era acercarse más a sus hijos, no lo logró. Rocío sí le pidió a su madre que la llamara y que pudieran sentarse y hablar, aunque Rociíto no descolgó el teléfono. No estaba preparada y sigue sin estarlo.

Ahora es Rocío Flores la que ha tomado la iniciativa ante el nuevo documental que ha hecho su madré. Esta vez, el foco se pone en la historia de Rocío Jurado y de toda la familia. La sobrina de Gloria Camila ya tiene una posición respecto a este nuevo azote familiar.

Rocío Flores no quiere pasarlo mal viendo el documental

Rocío Flores contesta poco a los periodistas que le preguntan constantemente. Con Sergio Pérez, periodista de Europa Press, ha hecho una excepción y pese a que ha dado poca información relevante, ha estado casi ocho minutos atendiendo a sus preguntas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Uno de los temas que más ha incomodado a Rocío Flores ha sido, precisamente, el del documental.

Su padre lo comenta en su canal de YouTube de forma bastante vehemente. "Si él ve oportuno comentarlo, se le menciona y... ¿Por qué no?". Rocío asegura que "desde el respeto se puede opinar de todo".

Ella no obstante difiere de lo que hace su padre. "Yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer". Rocío ha confesado que no está viendo En el nombre de Rocío ni lo va a ver, pues no le suscita el mínimo interés.

"Ya lo he vivido en mis propias carnes y suficiente. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite ni creo que me beneficie mentalmente. Comenzamos una nueva etapa".

| Trendings

Sin embargo, desea que le vaya "genial". Ella está en otras cosas y no quiere seguir viviendo pendiente de las polémicas interminables de su clan familiar.

Rocío se planta y da por perdida la relación

Rocío Flores ya ha asumido que la reconciliación con su madre no va a existir. De hecho, hace poco, esta se declaraba "harta no, hartísima" de que le preguntaran permanentemente por reconciliaciones.

No quiere saber nada de su familia y parece que esto incluye, de momento, a sus hijos. Su tesis es clara: mientras 'el ser', o sea, Antonio David, esté vinculado a su familia, ella no quiere saber nada de nadie. Difícilmente Rocío y su hermano David van a desvincularse de su padre, pues, pese a todo, lo quieren con devoción.

Rocío Flores ha hecho un reset tremendo. Veremos lo que dura.