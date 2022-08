Rocío Flores teme por su embarazo y habla con el médico para encontrar una solución

Rocío Flores se ha convertido en un rostro fundamental para la crónica social, por eso todo lo que hace se convierte en noticia. Ha decidido apartarse de Telecinco durante el verano, pero cuando regrese de sus vacaciones se reincorporará a la cadena para seguir trabajando. Tiene la suerte de estar al lado de Ana Rosa Quintana y no va a dejar pasar la oportunidad.

Rocío Flores se sometió a una operación estética para cambiar su figura y no podía sentarse, pero no quería faltar a su puesto de trabajo. Estaba realmente incómoda y los espectadores se dieron cuenta, por eso comenzaron a hacer preguntas y ella fue muy sincera. Reconoció que tenía una conversación pendiente con el médico porque había un tema que le preocupaba: su embarazo.

Rocío no sabía si el tratamiento al que se había sometido iba a afectar a su futura maternidad y tenía miedo de investigar el asunto. Uno de sus seguidores le animó a charlar con los especialistas para poder actuar a tiempo y evitar que el problema fuera a más. “La verdad que no he querido preguntarle a mi doctora porque me da miedo saber la respuesta, en la siguiente revisión pregunto”, deslizó.

Rocío, tal y como ha contado su padre, tiene ganas de tener un bebé porque siempre ha amado a los pequeños de la casa. Más pronto que tarde comunicará la noticia, pero todavía hay que esperar un tiempo porque no se siente preparada. La colaboradora ha hablado de su primer hijo en varias ocasiones, pero no se atreve a dar el paso.

Flores está atravesando una situación delicada porque su familia está en pie de guerra y ella tiene que tener mucho cuidado. No puede permitirse cometer ningún error, pues cualquier fallo tiraría por tierra todo lo que ha conseguido en los últimos meses. Ha logrado que el público confíe en ella, tiene más apoyo que nunca y no está dispuesta a perderlo.

Rocío Flores está cansada de seguir disimulando

Rocío tiene que hablar con su médico para saber si la operación a la que se sometió ha afectado a su futura maternidad. En el caso de que haya un problema podrá solucionarlo, pero es importante que actúe a tiempo para evitar un disgusto mayor. Cuenta con el apoyo de su familia, siempre está pendiente de los demás y ahora le toca a ella recibir cariño.

Flores está sometida a mucha presión porque los seguidores de su madre le acusan de tener un comportamiento inadmisible. Ella se limita a guardar silencio y parece que no le importan los rumores, pero no hay nada más lejos de la realidad. En una ocasión aseguró que era muy sensible, no quiere seguir aparentando que nunca lo pasa mal.

La hija de Antonio David Flores recibió mucho cariño cuando empezó en televisión y de un momento a otro su situación cambió. Actualmente ha recuperado su vieja posición, pero sabe que debe ser cuidadosa porque sus detractores están pendientes de sus movimientos. Los fans de Rociíto piden que la joven abandone la televisión, pues supuestamente su presencia no le hace bien a Carrasco.

Rocío Flores ha tomado una decisión importante

Rocío tiene miedo de tener algún problema durante su embarazo, pero se ha comprometido a consultar todas sus dudas con los médicos. Ha sido muy generosa al compartir este detalle, no hay nada como contar la verdad a tiempo. Está dispuesta a dar explicaciones sobre su vida, pero ha tomado una decisión: solo hablará de ella, no de su familia.

Flores sabe mejor que nadie que su padre tiene muchos detractores y no quiere alimentar la tensión que hay en el ambiente. Por eso guardará las formas y se limitará a guardar silencio, aunque no consentirá que nadie mienta sobre Antonio David. El antiguo colaborador se ha dedicado a cuidar de sus hijos y para muchos es injusto acusarle de lo contrario.