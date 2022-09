Rocío Flores se rompe y le cuenta la verdad a su novio Manuel

Rocío Flores lleva un largo tiempo desaparecida de la televisión, y más concretamente desde que acabase la pasada temporada de El programa de Ana Rosa.

Por otro lado, la joven ha sido protagonista en los últimos días, y no por su posible regreso a los platós de televisión. Se ha hablado de ella por otra ausencia, que en este caso atañe a toda su familia.

Rocío Flores ha sido una de las principales ausentes en el balcón de Chipiona donde hace escasas horas su familia se agolpaba allí para ver la procesión de la Virgen de Regla.

Lo cierto es que en pocas ocasiones ha faltado la hija de Rociíto a este evento tan significativo para su familia y para los chipioneros, como era su abuela Rocío Jurado.

Rocío Flores es consciente de que su ausencia ha sido llamativa

Pero el caso es que este año ha llamado poderosamente la atención que la joven no estuviese en el citado balcón. Sí que la pudimos ver allí en el año 2020, como podemos apreciar en la siguiente imagen.

La influencer ha querido salir al paso para desvelar los motivos por los que no ha aparecido por allí en un día tan importante para los suyos.

La razón principal por la que Rocío no ha viajado de Málaga a Chipiona es que ha tenido que desplazarse a la capital de España. Las razones para no acudir a la localidad gaditana no eran otras que tener que cumplir con ciertos compromisos profesionales.

A su vez, una boda de una persona importante en su vida, que se celebraba el pasado fin de semana en Madrid, ha hecho imposible que viajase al sur de España.

"Es verdad que se me invitó pero no he podido ir, voy todos los años, pero sí que es verdad que hoy justamente tenía trabajo aquí en Madrid. Y mañana tenía una boda en Madrid a la que tenía que ir. Por cuestión de tiempo, no podía ir", sostiene la hija de Antonio David Flores.

Los motivos por los que no ha podido acudir al balcón de Chipiona

Lo que ha querido poner de manifiesto es que desde más de 500 kilómetros ha estado atenta a todo lo que ocurría en Chipiona. "He estado en contacto con mi prima, me ha estado mandando fotos".

Además, la joven ha puesto en valor la imagen que ha trasmitido su familia en el balcón de Chipiona. "Alegría, ¿qué me va a transmitir? Yo, todo el mundo que quiera ir, bienvenido es".

Eso sí, lo que más desea ahora es reunirse con sus familiares, ya que ha confesado que lleva todo el verano sin verlos.

"Pero tengo pensamiento de ir a ver a mi familia por parte de madre, que no les he visto en todo el verano", cuenta.

De su familia materna solo ha coincidido con Gloria Camila, que hace unos días se embarcaba en una nueva aventura en Pesadilla en el paraíso. Lo cierto es que, ambas han organizado un viaje previo a la entrada de la colombiana en el reality, sabedoras de que estarían un buen tiempo sin poder verse.

La hija de Rociíto habla sobre su tía Gloria tras entrar en el reality

A día de hoy desconocemos si la influencer tiene intención de volver pronto a los platós. Pero si finalmente acepta la propuesta de Telecinco para que defienda a su tía, lo hará con todas las de la ley.

"Gloria tiene su defensor, pero si estoy en la tele trabajando, diré lo que me parezca bien y lo que me parezca mal", ha sentenciado de forma clara.

A escasas horas de que comience una nueva temporada de El programa de Ana Rosa, veremos si la joven decide finalmente seguir colaborando en este espacio. Un programa que tantos beneficios económicos le ha reportado a la hija de Antonio David durante el último año.