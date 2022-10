Rocío Flores ya sabe que su madre ha contado la verdad y ha dejado mudo a Fidel Albiac

Rocío Flores se ha quedado sin articular palabra después de ver cómo su madre sigue cargando contra gran parte de su familia mediática tras estar dos décadas en silencio.

Rocío Flores asistió a un nuevo capítulo de la segunda parte de la docuserie, En el nombre de Rocío, que sigue su curso. Este lunes, Rociíto ha puesto el foco en aquella gala que fue la última que pudo protagonizar Rocío Jurado antes de fallecer en junio de 2006.

Fue una gala que se grabó lo largo de varios días a finales de 2005. Y en torno a ella hubo diferentes polémicas sobre quién debía organizarla. Aunque finalmente la llevaron a cabo la madre de Rocío Flores y Fidel Albiac.

Rocío Flores ya sabe toda la verdad sobre la última gala de su abuela

En este nuevo episodio de En el nombre de Rocío, que era presentado por primera vez por Jorge Javier Vázquez, Rocío Carrasco dio más detalles de aquella gala. Entre otras cosas, confirmó que el citado especial se hizo fundamentalmente para recaudar dinero para pagar el costoso tratamiento contra el cáncer de su madre en Houston.

Además, en este concierto cantó su prima Chayo Mohedano, pero Rocío admitió que no tenía ninguna gana de que ella estuviese dentro del elenco de artistas invitadas.

Como lo cuenta la propia Rocío Carrasco, fue la chipionera quien pidió a Fidel Albiac que se hiciera cargo de toda la organización para cabreo del resto de la familia mediática.

Estamos hablando de una exitosa gala que reunió a artistas de calado como Mónica Naranjo, Chayanne, Paulina Rubio o David Bisbal, entre muchos otros.

Rocío Flores se entera de que su madre la rechazó en un primer momento

En un momento dado del episodio, Rocío detalla la manera en la que se puso sobre la mesa el concurso de su prima Rosario Mohedano, pero ella respondió con un tajante "no".

"Yo no quería, es la verdad, yo presento unos nombres y se me dice... ¿y Chayo?. y yo digo 'Chayo no'. Lo entiendo pero dímelo de otra manera", se excusaba.

Eso sí, Rocío no quería mezclar uno con otro y quiso alabar el trabajo de Chayo más allá de la relación que tienen actualmente, que es nula.

"Considero que canta mucho mejor que otras personas que son muy famosas, no tengo ningún problema con Chayo, como profesional es una curranta nata. Y lleva luchando por lo que quiere toda la vida. Ante eso me quito el sombrero", admitió.

El caso es que finalmente, Rosario sí estuvo con su tía en aquel especial de TVE. "Es normal que mi madre quisiera cantar con su sobrina pero si hubiese sido por mí, al metérmelo a capón, hubiera sido que no (...) No me he opuesto nunca a que mi madre hiciese lo que le diese la gana. Si ella consideraba que tenía que estar, que estuviera", cuenta la madre de Rocío Flores.

Rosario cantó junto a su tía Rocío gracias a Fidel

Más allá de lo que muchos podían llegar a pensar, fue Fidel Albiac el que dio un paso adelante en ese asunto. Habló largo y tendido con la que era su pareja por aquel entonces y la convenció de que Rosario también podía cantar.

"Fidel me dijo 'gorda, Chayo tiene que estar. No te lo tomes como que te lo han impuesto, tómatelo como una cosa bonita'. Me equivoqué y se decidió que estuviera", exponía ayer la madrileña.

La situación creada acabó derivando en una gran tensión entre ambas prima. Rocío Carrasco explica como a Rosario "no le hizo gracia" pero al final las dos cantaron "un dueto muy bonito", que este lunes se recordaba en el citado episodio.