Rocío Flores y Rocío Carrasco logran volver a verse y pasa lo que tanto miedo les daba

Rocío Flores se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla, aunque lleva un tiempo alejada de los platós. Trabaja de colaboradora con Ana Rosa Quintana y su representante sigue negociando el contrato porque no llegan a un acuerdo. Rocío Carrasco quiere lo mejor para ella, pero cree que le vendrá bien estar una temporada en la sombra.

Rocío Flores siempre da la cara, no se deja ninguna pregunta sin contestar y su valentía no hace más que alejarla de su madre. Llevan 9 años sin hablar, pero se han visto porque ambas trabajan en Telecinco y protagonizan programas de máxima audiencia. La hija de Antonio David ha celebrado su cumpleaños y ha publicado una imagen que ha terminado en el teléfono de Rociíto.

| GTRES

Rocío Carrasco ha logrado ver a su hija y se ha dado cuenta de que está muy cambiada: ya no es la misma niña que aterrizó en Mediaset. Es mucho más madura, por eso ha tomado la decisión de apartarse temporalmente de la prensa del corazón. Sabe que su presencia no hace más que aumentar la tensión en el ambiente y no quiere generar más problemas.

Flores también ha disfrutado de la presencia de su madre, eso sí: a través de una pantalla de televisión, no se han visto físicamente. La mujer de Fidel Albiac es la cabeza visible de un documental muy comentado en Telecinco, por eso tiene tanta repercusión. Ambas han confirmado lo que más miedo les daba: la reconciliación cada vez está más lejos.

La tertuliana es muy prudente y no se deja influenciar por nadie, pero tiene claro cómo piensa comportarse. No consiente que Rociíto ponga en el disparadero a su padre porque para ella Antonio David es alguien muy especial. Considera que es el único que no le ha fallado, por eso hará todo lo posible para protegerle.

Rocío Flores ha dado un paso sin retorno

Rocío Carrasco ha visto a su hija con una compañía que no es de su agrado: Marta Riesco, la actual novia de Antonio David. La periodista ha tenido muchos problemas con la hija de la Más Grande, entre ellas hay una relación muy complicada. Cabe la posibilidad de que Rociíto haya dado por perdida a su hija, sabe que cada vez tienen más diferencias.

| GTRES

Flores fue la primera en situar a Marta Riesco en el punto de mira, pero se dio cuenta de que no tenía nada que ocultar. La reportera se ha enamorado del ex de Olga Moreno y lo único que quiere es empezar una vida a su lado. Ya no se esconden y pasean su amor por Madrid, por eso han celebrado el cumpleaños de la influencer con total normalidad.

La mujer de Fidel Albiac tiene claro que no podrá acercarse a su hija hasta que esta no tome consciencia de la curda realidad. Promete que Antonio David es el responsable de sus males y no consiente tener relación con alguien que le quiera. Sabe que reunirse físicamente con la colaboradora de Ana Rosa es complicado, por eso se conforma con verla por televisión.

Rocío Carrasco ha dejado al margen a su exmarido

Rocío Flores está más tranquila porque sabe que en el nuevo documental de su madre Antonio David no tiene ningún protagonismo. En esta ocasión es José Ortega Cano quien debería estar preocupado, pues todos sus secretos están saliendo a la luz. El torero supuestamente tiene mucho que esconder porque tuvo varios gestos que nadie conoce con la Más Grande.

Carrasco llegará hasta el final e incluso ha advertido de algo: a poner el asunto en manos de los tribunales. No quiere que el pasado caiga en saco roto, exige que Ortega Cano pague las consecuencias de lo que presuntamente hizo. El torero puede ver a la hermana de David Flores siempre que puede, no necesita conectarse a las redes sociales.