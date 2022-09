Rocío Flores revela la mentira que deja a su madre Rociíto al borde del abismo

Pocos días después de emitirse en abierto la segunda temporada de la docuserie de Rociíto, el padre de Rocío Flores, Antonio David, ha abierto un nuevo frente en esta guerra. Y es que la joven ha visto que su progenitor ha vuelto a su canal de YouTube para atacar duramente a su exmujer.

Sobre todo, ahora que Telecinco está emitiendo episodio tras episodio En el nombre de Rocío. Justamente, el hecho de que el padre de David Flores se haya pronunciado ha sorprendido considerablemente. Mientras en la primera temporada el exguardia civil la mayor parte del tiempo guardó silencio, ahora, ha optado por no callarse.

Asimismo, la pareja de Marta Riesco ha estrenado, a la par que Rocío Carrasco, la segunda temporada, pero de su canal de YouTube. Desde luego, las declaraciones que ha ofrecido no han sido indiferentes para ninguno, ya que, supuestamente, ha destapado todos los trapos sucios de la madre de dos de sus hijos.

Rocío Flores, en shock por las duras palabras de su padre a Rociíto

Hace tan solo tres días, el padre de Rocío Flores anunciaba el estreno de la segunda tanda de su canal en esta plataforma. Com era de esperar, el malagueño tenía preparadas muchas sorpresas, entre ellas, analizar exhaustivamente episodio tras episodio la docuserie de su exmujer.

Tal y como habrá visto la joven, su progenitor, en la noche del pasado martes 6 de septiembre, comentó los episodios 3 y 4 de En el nombre de Rocío. A su vez, esto coincidía, en día y hora de emisión, con el estreno en abierto del documental en Telecinco.

En primer lugar, antes de contradecir cada una de las afirmaciones que ha dado Rociíto a lo largo de la docuserie, el exguardia civil quiso aclarar un tema bastante peliagudo. La pareja de Marta Riesco ha asegurado que no ha demandado todavía a la madre de sus hijos no por miedo a las consecuencias, sino por otro motivo.

"Es totalmente falso que si denuncio a Rocío Carrasco se reabre el caso por violencia de género y ella lo sabe. Cuando pueda, lo contaré, pero estoy esperando a que ella me demande y que se reabra el famoso caso, porque lleva más de un año sin hacer nada para la reapertura", explicaba.

"Has perdido todos los pleitos que has puesto, conmigo 18, entre querellas y demandas. Estás haciendo este documental para poder sanear tu economía, deja ya de engañar. Como los jueces no te creyeron, Rocío Carrasco, tuviste que unirte a tus enemigos, a esos que tenías demandados, para vengarte", decía tajantemente.

Tras estas palabras, seguidamente empezó a comentar estos dos episodios junto a otros invitados. Nada más terminar, Rocío Flores vio que su padre quiso hacer una reflexión en forma de carta dirigida a su madre. "Regresa Rocío Carrasco a Telecinco con un documental, pero lo más correcto sería llamarlo tragicomedia".

"Deberían haberlo titulado Ahora es tarde señora. Grave error hablar en nombre de personas que ya no están entre nosotros. No pueden poner en entredicho tu versión", decía.

Por otro lado, el exmarido de Olga Moreno defendió la memoria de los abuelos maternos de sus dos hijos, Pedro Carrasco y Rocío Jurado. "No hablaron nunca de sus miserias por dinero y tenían como estandarte la unión familiar", confesaba.

"Rociíto, ¿sabes lo que es la unión familiar? ¿Te has parado a pensar cómo alguien puede estar en contra de todos y cada uno de sus familiares?", le preguntaba. "¿Has leído alguna vez los testimonios de las dos últimas novias de Fidel Albiac y de cómo era su modus operandi con respecto a la familia?".

“Sé valiente y cuenta la verdad de tu vida. Toda tu familia lo único que ha hecho por ti ha sido cuidarte y quererte. Deja atrás el odio, el rencor, la venganza y sé feliz”, zanjaba muy contundente.

Antonio David arremete contra Telecinco

Lejos de acabar con su demoledor testimonio, Rocío Floresvio que su padre también cargó duramente contra Telecinco, especialmente contra La Fábrica de la Tele. "Has dejado cadáveres por el camino, tu hermana Carlota Corredera, tu nuevo amigo “Jorgeja”, y ya no se les ve a ninguno de los dos por ningún lado", decía.

"¿Dónde están? Es cierto que el mal de altura es jodido. Sobre todo cuando te crees un ser superior y una abanderada, empoderada de yo no sé qué película", lanzaba como pullita a Jorge Javier Vázquez.

"La audiencia les ha dicho que por ahí no va bien y la hostia desde lo más arriba duele, duele bastante. Mientras más arriba estás, la hostia es más grande y más duele y quizás tenían que haber previsto unos cuantos paracaídas", terminaba de forma tajante.