Rocío Flores reconoce que Olga Moreno la ha perdido porque sus mentiras ya no sirven

En medio de la mejor etapa de Olga Moreno, ahora que se muestra de lo más feliz junto a Agustín Etienne, la empresaria sigue teniendo frentes abiertos.

Y uno de ellos lleva el nombre de Ana Luque, la que fuese su mejor amiga hasta hace unos meses. La exsuperviviente se siente traicionada después de que Olga no diese la cara por ella durante el concurso.

Además, tampoco la ha defendido de los durísimos ataques que recibe de parte de aquellos que la consideran una traidora.

"Ya está bien de victimizarla", ha explotado contra ella en una reciente entrevista. Así, da por rota su amistad y asegura que ya no quiere saber nada de Moreno.

Aunque también insiste en que le da mucha pena esta situación, por el cariño que se tenían. Sin embargo, tampoco entiende que todos vean a la ex de Antonio David como la buena de la película.

"No es la primera que tiene una situación familiar difícil, que mi madre se me murió también", sentencia Luque.

Ana está completamente decidida a desenmascarar a la empresaria, alegando que se ha sentido utilizada por ella. Y recuerda que ella lo dejó todo por ir a defender a Olga durante su paso por Honduras. "Dejé aquí a mis niñas y mi marido y me lo he pagado todo", se ha lamentado.

"Me he dejado mi sueldo, me he gastado lo que no está escrito. ¡Todos los días un modelito para ir impecable!", le reprocha.

Ana insiste en que lo único que quería era que su amiga se sintiese orgullosa de ella. "Yo era el espejo de ella en plató", argumenta dolida.

Lamentablemente, Luque se topaba con todo lo contrario cuando se decidía a participar en la última edición de Supervivientes.

Ana Luque, en guerra con Olga Moreno por su traición

"Yo lo consulté con mi marido, mis hijas, mi padre. Fui a ese programa por ser Ana Luque, no por ser amiga de Olga Moreno", se defiende de las críticas recibidas al respecto.

A eso se suma que los familiares de Moreno ni siquiera le dieron una muestra de agradecimiento. "En cuatro meses no ha habido una llamada de nadie de la familia para alentarme".

De hecho, solo la llamaron para criticarla porque, según ellos, "había metido la pata". Una serie de continuos desplantes que no es capaz de perdonar.

Ana ya manifestaba desde hace meses que le gustaría mantener una conversación con la ex de Antonio David.

"Espero que cuando venga de sus vacaciones en Ibiza tengamos una conversación porque no me gustaría romper una amistad por esa tontería. Hay cosas peores en la vida", apuntaba.

Sin embargo, parece que Olga está completamente negada a una reconciliación porque sigue muy dolida con su amiga.

La malagueña deja claro que ya ha pasado página y tiene otros aliados como Marta López, que se ha convertido en su mano derecha.

Ambas han llegado incluso a veranear juntas, compartiendo confidencias y convirtiéndose en un dúo invencible.

López siempre da la cara por su amiga en televisión, negándose a traicionarla o destapar asuntos de su vida privada.

Justo por eso, la eterna enemiga de Rociíto confía en ella por encima de todo, dando de lado a otras personas que hace poco formaban parte de su vida.

Es más, la relación entre Olga y Rocío Flores también se ha podido ver resentida ante los últimos movimientos de la empresaria.

La joven no perdona que la que fuese su madrastra tome decisiones a sus espaldas, entre las que se incluyen comenzar una relación con su representante, Agustín Etienne.