Rocío Flores reconoce entre lágrimas que su madre por fin ha conseguido separarles

Sin duda alguna, Rocío Flores ha sido una de las grandes ausentes en el balcón de Mi abuela Rocío durante la procesión de la Virgen de Regla en Chipiona. Asimismo, como cada año, el clan Mohedano se ha desplazado hasta el municipio gaditano para no perderse esta cita tan especial para todos ellos.

Amador y Gloria Mohedano, Rosa Benito y José Antonio Rodríguez eran algunos de los familiares que no dudaron en acudir. No obstante, si nos remontamos a años anteriores, podremos recordar que Rocío y David Flores también se unían a este plan familiar en Chipiona.

Pero este año, no ha habido ni rastro ni de uno ni de otro. De manera que todo el mundo no ha podido evitar preguntarse qué habrá sucedido para que la joven y su hermano no hayan asistido. Ahora, la hija de Rociíto, en el centro de la polémica, ha hablado alto y claro sobre esta sonada ausencia.

| GTRES

Rocío Flores reaparece en medio de la polémica

Hace unos días, Rocío Flores volvía a Madrid después de un breve periodo de vacaciones en el que ha estado alejada de todo. También ha estado desaparecida de la pequeña pantalla. Y es que la hija mayor de Rociíto, de un día para otro, ha estado ausente de su puesto como colaboradora en El programa de Ana Rosa.

Lo cierto es que, con la vuelta a la rutina, se esperaba que la joven volviese a sentarse en el plató de este espacio matutino. Sin embargo, a pesar de que ya ha empezado la nueva temporada de este formato, por el momento, la influencer no ha acudido, determinación que ha generado todo tipo de rumores. Tampoco a los medios se les ha pasado por alto que no haya acudido a la cita familiar que tenía en Chipiona.

Por estos motivos y por otros más, la prensa ha querido preguntarle al respecto. Una de las preguntas que le hicieron fue si volvería a la televisión, cuya respuesta por parte de la hija de Antonio David Flores fue un rotundo "no lo sé".

"No voy a decir nada, ya lo sabes", decía entre risas. Aunque, por lo que parece ser, el futuro en televisión de Rocío Flores es incierto, lo cierto es que dejaba entrever que podría tener algunos proyectos en mente.

Justamente por su ausencia en la pequeña pantalla, la influencer no dudó en explicar el motivo del porqué no está defendiendo a su tía Gloria Camila en Pesadilla en El Paraíso. "Gloria tiene su defensor, pero si estoy en la tele trabajando diré lo que me parezca bien y lo que me parezca mal", se justificaba.

Por otro lado, en cuanto a la razón del plantón que la hermana de David Flores le dio a su familia materna, la joven ha sido muy clara. "Es verdad que se me invitó, pero no he podido ir", empezaba diciendo.

"Voy todos los años, pero sí que es verdad que hoy justamente tenía trabajo en Madrid y mañana tenía una boda en Madrid a la que tenía que ir. Por cuestión de tiempo, no podía ir", explicaba.

Eso sí, a pesar de que no haber podido acudir, Rocío Flores ha estado pendiente de todo. "He estado en contacto con mi prima, me ha estado mandando fotos", confesaba. También revelaba que le había transmitido alegría al ver a una parte de su familia reunida.

"Yo, todo el mundo que quiera ir, bienvenido es", lanzaba como pullita a su madre. Además, aclaraba que se lleva bien con todos los miembros de su familia materna, por lo que no duda en ir a visitarles algún día. "Tengo pensamiento de ir a ver a mi familia por parte de madre, que no les he visto en todo el verano".

| Mediaset

Rocío Flores habla de En el nombre de Rocío: "No he visto nada"

Otra de las polémicas que ha surgido últimamente en torno a Rocío Flores ha sido sobre su posible ruptura con su novio Manuel Bedmar. "Mi vida sigue normal", respondía atónita.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

En cuanto al estreno de la segunda docuserie de su madre, Rociíto, la joven no ha querido más entrar en detalle, pero sí ha dejado claro el tema. "No he visto nada. Ya lo he vivido en mis propias carnes y fue suficiente. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite, ni que me beneficie mentalmente", zanjaba de forma tajante.