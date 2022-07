Rocío Flores recibe un mensaje de Rociíto confesando el triste motivo del divorcio

Rocío Flores se ha convertido en un rostro fundamental para los programas de Telecinco, a pesar de que no suele dar demasiada información. Su madre está protagonizando un nuevo documental y lo último que ha hecho es destapar el divorcio de Rocío Jurado y Ortega Cano. Supuestamente la cantante quiso poner fin a su historia de amor, pero en el último momento cambió de opinión por proteger a sus hijos.

Rocío Flores tiene buena relación con José Ortega Cano, es el padre de su tía Gloria Camila y le visita con relativa frecuencia. Está legitimada para hablar del tema, aunque siempre se ha mantenido al margen alegando que no tiene los datos suficientes. Algunos periodistas entienden que no quiera pronunciarse, pues ella no vivió el segundo matrimonio de su abuela.

Rocío ha recibido un mensaje de su madre Rociíto a través de la pequeña pantalla y esta vez no tiene excusa para escaparse. La mujer de Fidel Albiac asegura que la Más Grande recibió un trato incorrecto por parte del torero, quien “le recriminaba su edad”. Supuestamente su familia quería que rompiese la relación, pero ella siguió aguantando porque había decidido volver a tener hijos.

Rociíto asegura que la cantante decía continuamente “no puedo más, me voy a separar”, pero nunca terminó de dar el paso final. El divorcio era un hecho, aunque sucedieron una serie de cosas que lo fueron diluyendo, como por ejemplo el cáncer que padeció. Jurado prefirió centrarse en su salud y es cierto que Ortega Cano estuvo pendiente de ella en todo momento.

Flores ha crecido creyendo que su abuela estaba enamorada del torero y es posible que el principio del romance sí fuera idílico. Sin embargo, el paso del tiempo situó a la pareja en una situación delicada y la crisis matrimonial era un secreto a voces. La prensa se hizo eco de la noticia, pero Jurado era un rostro muy querido y nadie quería hablar claramente del tema.

Rocío Flores descubre verdadero problema del matrimonio

Rocío ha descubierto la verdad gracias al mensaje que ha enviado su madre a los espectadores de Telecinco. Según Rociíto, el marido de Ana María Aldón no se portó bien con la Más Grande y supuestamente le dañaba recordándole un tema serio. Debemos aclarar que Carrasco no ha aportado ninguna prueba, simplemente ha puesto encima lo que dice que ha vivido.

“Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar, así que Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre. Ha llegado el momento de explicar por qué”, comienza diciendo la expareja de Antonio David. “Ortega le recrimina su edad y si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños hubiese sido ella la que se hubiese separado”.

Flores tendrá que dar explicaciones en El programa de Ana Rosa, espacio donde colabora desde que su madre rompió su silencio. Nunca ha entrado en detalles, pero siempre ha dejado claro que su relación con Ortega Cano es estupenda. Es posible que le falte información, pues ella era muy pequeña cuando falleció su abuela.

Rocío Flores escucha la versión de Rociíto

Rocío conoce bien el funcionamiento del mundo del corazón y sabe perfectamente que está en una situación delicada. Antes de que Rociíto empezara a hablar avisó de sus intenciones: pensaba mentarse al margen y no involucrarse en nada. Sin embargo, la situación ha empeorado y todo el mundo quiere saber su opinión sobre las nuevas acusaciones que ha hecho su madre.

Carrasco piensa que la Más Grande se llevó un gran desengaño después de casarse con Ortega Cano. “Ella se imaginaba una cosa y luego no fue así, no todo es siempre como una cree”. La mujer de Fidel Albiac también ha dejado claro que la cantante “se casó muy ilusionada”.