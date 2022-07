Rocío Flores recibe un mensaje de su madre para hablar del embarazo

Rocío Flores no da crédito a todo lo que ha dicho su madre en su última aparición televisiva. Y es que Rociíto no ha tenido ningún problema en contar, con todo lujo de detalles, lo que pasó con el embarazo.

El pasado viernes, 1 de julio, se emitió en exclusiva en Mitele Plus un nuevo episodio de En el nombre de Rocío. Este tercer capítulo estuvo centrado en la vida de Pedro Carrasco, pero, sin duda, la protagonista principal fue Raquel Mosquera.

Rociíto no tuvo ningún problema en destapar todas las mentiras que, supuestamente, la televisiva ha estado contando sobre su marido. Ahora, la influencer ha tenido la oportunidad de saber qué es lo que realmente pasó entre su abuelo y la tertuliana de Telecinco para que no tuvieran descendencia.

Rocío Flores se entera de todos los detalles

Durante la tercera emisión de En el nombre de Rocío, su protagonista aseguró que la relación con Raquel Mosquera era bastante buena, pero "cuando muere mi padre, ella se porta muy mal conmigo, de una manera muy zafia".

"Tiene un interés y tiene que seguir abonando ese interés porque sabe que, si no, no es nadie mediáticamente hablando. Por eso, coge y se pone del lado del ser".

La madre de Rocío Flores aseguró que, antes de fallecer, Pedro Carrasco y Raquel Mosquera tuvieron algún que otro problema conyugal. Por ese motivo, cuando le preguntan si cree que su padre se arrepintió de casarse con la televisiva, Rocío lo tuvo muy claro.

"Yo no sé si se arrepintió de haberse casado o si se arrepintió de haberla conocido, no sé con cuál opción me quedo, pero estaba arrepentido".

Además, otros familiares de la influencer corroboraron la versión de Rociíto. Antonio, el hermano de Pedro Carrasco, y su mujer Maribel aseguraron que el deportista "dejó de tener contacto con su familia y de tener contacto con sus amigos" cuando inició su relación con Raquel. "No sabemos lo que pasó ahí, entre nosotros lo hablábamos, que no sabíamos qué le pasaba".

Pero lo que más sorprendió a Rocío Flores fueron las declaraciones sobre el embarazo. Y es que, según confesó su madre, el padre de Rociíto jamás quiso tener un hijo con la tertuliana.

"Él, públicamente, sostuvo que sí, pero yo tuve alguna conversación con él respecto a eso, y él me decía que no. Me decía 'yo soy padre de la veintiúnica, que es lo que quiero, y que eres tú'. Entiendo que me dijo que no podía decirle que no a Raquel, estaba en una encrucijada, pero no quería niños".

Rocío Flores conoce lo que piensa realmente su madre de Raquel Mosquera

Después de la emisión del tercer capítulo de la docuserie, Rocío Flores tuvo la oportunidad de conocer lo que verdaderamente piensa su madre de la última mujer de Pedro Carrasco.

El pasado viernes, 1 de julio, el Deluxe emitió unas declaraciones de Raquel Mosquera en Viva la vida. Hace unos días, la colaboradora de televisión acudió a este formato para hablar de la mala relación que el boxeador tuvo con su única hija.

"No se hablaba con su hija porque ella le trató muy mal, siempre manipulada por la persona que vive con ella [Fidel Albiac]. No era lo mismo lo que sentía Pedro por su hija que lo que sentía su hija por Pedro. A Pedro se le rompió el corazón por culpa de su hija... Qué Dios la perdone".

Tras ver este vídeo, Rociíto dejó muy claro que no se iba a pronunciar al respecto porque considera que Mosquera, en ese momento,"no está bien". "No voy a decir lo que realmente pienso, creo que no debo. Creo que ella, en ese momento, no estaba bien de lo suyo".

Aunque Rociíto sí dejó muy claro todo lo que piensa de la televisiva. "Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora, no es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión".