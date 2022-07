Rocío Flores recibe la herencia de su abuelo Pedro Carrasco y perdona todo

Rocío Flores debería estar acostumbrada a recibir críticas y a lidiar contra la presión mediática porque es famosa desde antes de nacer. Pertenece a una familia importante: es nieta de la cantante más querida de España y del boxeador mejor pagado de los 70. Pedro Carrasco dejó un legado que la joven acaba de recibir y se siente tan orgullosa que ha decidido perdonarlo todo.

Rocío Flores tiene en su poder la herencia más deseada: guarda un gran parecido físico con Pedro, un hombre al que siempre ha admirado. Un grupo de reporteros no ha parado hasta dar con ella para preguntarle por este asunto y se ha mostrado de lo más amable. Reconoce que se siente afortunada y todo hace pensar que protegerá con celo su gran premio.

Rocío ha publicado en más de una ocasión fotografías en sus redes sociales para dejar claro lo que piensa sobre su abuelo. Todo el mundo habla del talento de Rocío Jurado, pero Pedro Carrasco también era un profesional muy querido por el público. Cuando se cumplieron 20 años de la muerte del deportista Flores escribió: “Es un orgullo ser tu nieta”.

También, ha heredado parte de los seguidores de Pedro, quienes no consienten que nadie hable mal de la joven por ningún motivo. Este ejército de fans ha hecho que perdone el lado oscuro de las redes sociales, pues también hay personas que están con ella. Ha tardado mucho en darse cuenta, pero la espera ha valido la pena y ahora está mejor que nunca.

Pedro falleció de forma repentina y no pudo despedirse de nadie, pero su hija Rociíto siempre ha dejado claro que era muy cariñoso. Adoraba a su familia, de hecho decidió renunciar a su carrera para pasar tiempo con su primogénita. Rocío Jurado era una estrella internacional y no tenía tanto tiempo, viajaba constantemente.

Rocío Flores adora a Pedro Carrasco

Rocío ha intentado ser prudente y hasta hace poco no ha hablado de temas personales, pero en sus redes sí se ha pronunciado. Hace unos años, publicó una imagen de su abuelo con dos palabras que lo dicen todo: “Mi referente”. No tuvo mucho trato con él, era pequeña cuando falleció, pero su recuerdo le dejó una huella imborrable que ha marcado su vida.

Flores se siente afortunada por parecerse físicamente al boxeador, pero no quiere entrar en el tema para no despertar ninguna polémica. No tiene buena relación con su madre y prefiere no hacer declaraciones que puedan molestar. Rociíto es demasiado susceptible con todo lo que tiene que ver con Pedro, así que es mejor no tratar determinados asuntos.

La colaboradora ha confesado que está atravesando un momento delicado porque los defensores de Rociíto se han alzado contra ella. Le llaman con número oculto a altas horas de la madrugada y le envían mensajes con palabras poco cariñosas. Ha denunciado la salutación a través de sus redes sociales para intentar que el público se apiade de ella.

Rocío Flores tiene clara su postura

Rocío siempre ha hablado muy claro, pero en una ocasión hizo una reflexión que despertó muchos rumores. “Siempre es importante recordar algo, lo importante es lo que perdura y nuestras familias son eternas”, escribió en sus redes. Este arranque hizo pensar que el reencuentro con Rociíto estaba cerca, pero todo fue un breve espejismo.

Pedro Carrasco adoraba a su hija, pero también quería a su nieta, así que nadie sabe en qué bando se posicionaría durante esta batalla. Ha hecho lo único que podía: entregarle a la influencer su legión de seguidores y su indudable atractivo físico. Raquel Mosquera, viuda del boxeador, está de acuerdo con este regalo tan maravilloso.