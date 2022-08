Rocío Flores reaparece junto a su hermana para destapar a la verdadera Olga Moreno

Sin duda alguna, Rocío Flores está viviendo uno de sus mejores veranos. Y es que desde el primer minuto inauguró esta temporada de calor con su famosa exclusiva para la revista Semana, su primer posado en solitario donde presumió, además, de nuevo físico.

A partir de entonces, en su agenda no han podido faltar grandes planes como acudir al Festival Starlite junto a Antonio David y Marta Riesco, viajar hasta Ibiza o hasta Granada.

En mayor medida, destacó su aparición en compañía de su padre y su nueva madrastra en el evento que se celebraba en Marbella. Desde luego, ver a la influencer y a la reportera unidas hizo saltar todas las alarmas sobre una posible buena relación entre ellas. De hecho, inmediatamente todos los medios apuntaron que esta situación también podría haber cambiado con Olga Moreno, el ojito derecho de la joven.

Tras unas semanas separadas, ahora, Rocío Flores y la ganadora de Supervivientes 2021 han reaparecido juntas y han callado todos los rumores que indicaban que su relación estaba en peligro.

| Gtres

Rocío Flores pone fin a su supuesta mala relación con Olga Moreno

Desde que Antonio David Flores empezó un noviazgo con Marta Riesco al poco tiempo de poner fin a su matrimonio con Olga Moreno, todos los medios pusieron la atención sobre ellos dos.

Por otro lado, como era de esperar, esta situación tan sumamente polémica acabó salpicando a la misma Rocío Flores, que no quería posicionarse. Sin duda, parecía que acababa de tomar una determinación cuando acudió al concierto de C. Tangana al lado de la nueva pareja en el Festival Starlite.

Los tres se vieron de lo más cómplices y no dudaron en mostrarlo a los cuatro vientos publicando fotos de ellos juntos en redes sociales. Todo indicaba que mientras la influencer estaba mejorando su relación con la reportera, a su vez, estaba poniendo en peligro su conexión con Olga Moreno.

Una relación que estaba en juego desde hace algún tiempo. Sobre todo, cuando la sevillana dio una exclusiva para Semana, donde explicó con pelos y señales cómo se encontraba con su expareja. Justamente por este motivo, Rocío Flores no dudaba en confesar públicamente que se sentía "decepcionada por cómo se habían hecho las cosas".

No obstante, tras un tiempo sin aparecer juntas de forma pública, ahora, ambas han retomado el contacto y han puesto fin a los malos entendidos que tenían en el pasado. Asimismo, Olga Moreno y Rocío Flores, junto a unos amigos, no se han podido perder la feria que se está celebrando estos días en Málaga.

De hecho, era tan palpable el buen rollo que había entre ellas que incluso la joven posaba con ella, además de explicar a todos sus seguidores una divertida anécdota. "Olga me quiere demasiado, me ha hecho una foto y me ha puesto de fondo de pantalla", decía riendo, demostrando su complicidad con la sevillana.

Evidentemente, a este planazo se le han sumado sus hermanos, David y Lola Flores. La influencer ha enseñado a todos sus seguidores que no existen malos rollos entre la que fue su madrastra y ella, y que se siguen profesando el mismo cariño. De esta manera, la familia se ha reunido para visitar las distintas casetas de la feria y, sobre todo, subirse en las divertidas atracciones.

A la vez, la influencer ha publicado instantáneas junto a ellos en redes sociales. "Ohana", que significa familia, era la palabra que comentaba en un vídeo brindando junto a su círculo íntimo. Incluso se la podía ver cantando y riendo por los buenos momentos que estaba atravesando.

| Instagram @olgamorenooficial

Rocío Flores huye de los rumores de crisis con Manuel Bedmar

Eso sí, mientras Rocío Flores se lo estaba pasando bomba en la feria de Málaga, una polémica en torno a ella acaba de surgir. Asimismo, tras meses en los que parecía que la joven estaba de lo más bien con su chico, Manuel Bedmar, nuevamente, han salido a la luz rumores de crisis entre ellos.

Y es que el joven ha lanzado una indirecta en redes sociales que parece ser que está dirigida a su novia. "Una persona que te cuide cuando estés mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas cualquier persona vale", escribía el malagueño.

Inmediatamente, todas las alarmas saltaron porque todo apuntaba a que la parejita no estaba atravesando su mejor momento. De manera que, cabe la posibilidad, de que la hija de Antonio David haya querido poner distancia de por medio entre su chico y ella.