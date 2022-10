Rocío Flores reaparece cambiada y reconoce lo del bebé para que le dejen tranquila

Rocío Flores se ha convertido en uno de los rostros más cotizados del momento y los reporteros no paran hasta conseguir lo que buscan. Ella conoce muy bien cómo funciona el negocio, así que ha reaparecido y ha optado por contar toda la verdad. Promete que no tiene autoridad para opinar sobre Olga Moreno porque ha estado “11 días fuera” y no se ha enterado de nada.

Rocío Flores sí ha reconocido que su amigo Jorge Pérez está encantado con el nuevo bebé, acaba de ser padre y todo va de maravilla. El modelo concursó con ella en Supervivientes 2020 y desde entonces no se han separado, hasta comparten representante. Pasan mucho tiempo juntos, por eso Flores sabe perfectamente cómo se encuentra.

Rocío estaba al tanto de los planes de su compañero, pero no dijo nada porque había negociado una exclusiva con la revista Hola. Jorge ha hablado con la citada publicación para reconocer lo del nuevo hijo: asegura que es lo mejor que le ha pasado. Está atravesando un momento muy dulce y el pequeño no ha hecho más que intensificar las buenas emociones.

Rocío ya conoce al niño, aunque prefiere no hablar de él porque piensa que eso es algo que solamente le pertenece a los padres. Tampoco quiere pronunciarse sobre Olga, quien mantiene una relación sentimental con un amigo de Antonio David Flores. Según ha salido publicado, la empresaria habló con su antigua hijastra antes de hacer pública la relación.

Flores se alegra por Olga Moreno, pero cree que lo mejor para todos es mantenerse al margen de la historia. Ha reaparecido bastante cambiada, parece que sus vacaciones le han servido para recapacitar y para hablar en un tono pausado. Ha atendido amablemente a todos los periodistas, pero ha pedido que le dejaran tranquila durante unas horas.

Rocío Flores promete que desconoce la verdad

Rocío entró en televisión por todo lo alto, lo hizo de la mano de Ana Rosa Quintana y enseguida empezó a recibir críticas positivas. El problema es que su madre le acusó de tener un comportamiento incorrecto y los espectadores empezaron a cuestionarla. Esto hizo que su carácter cambiara, por eso ha estado tantas veces a la defensiva, pero ella no es así.

Flores, según su círculo más privado, es una joven abierta y templada, no tiene nada que ver con la imagen que quieren vender sus detractores. Sus vacaciones le han servido para recuperar su esencia, por eso se ha mostrado tan cambiada ante las cámaras. “Llevo siete horas de diferencia horaria, 11 días fuera de mi casa, no tengo nada de idea de España”, ha comentado.

La hija de Rociíto se alegra por su amigo Jorge, quien ha asentado su puesto en Telecinco gracias a Agustín Etienne. El argentino, nuevo novio de Olga Moreno, representa tanto al modelo como a Rocío, por eso tiene tan buena relación. Pérez no ha pronunciado ni una palabra sobre este romance, en su entrevista solo ha hablado de su nuevo hijo.

Rocío Flores ha lanzado una petición importante

Rocío les ha pedido a los reporteros que le den un poco de aire, pues asegura que no puede ayudarles. Es cierto que siempre les responde en tono educado, cuando tiene algo que contar ellos son los primeros en enterarse. La prensa, en señal de agradecimiento, ha respetado su petición y le ha dejado continuar su camino en el aeropuerto.

Flores tiene que hablar con su representante porque todavía no ha llegado a un acuerdo para volver a Telecinco. Supuestamente ha exigido más dinero y más comodidades: no quiere tener la obligación de hablar de su vida privada. Sabe que la situación es delicada y sabe que lo mejor es mantenerse al margen hasta que pase todo.