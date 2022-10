Rocío Flores y la prueba que demuestra cómo es su verdadero estado de salud

Rocío Flores ya no lo puede esconder más. Y es que acaban de salir a la luz unas pruebas que dejarían al descubierto cuál es su verdadero estado de salud en la actualidad.

No hay ninguna duda de que, tanto ella como el resto de su familia, se han convertido en el centro de todas las miradas, y no solo por todo lo que su madre está desvelando en su última serie documental.

Este lunes 17 de octubre, Olga Moreno decidió acudir al plató de El programa de AR para hablar de en qué punto se encuentra su relación con Rocío Flores.

Después de confesar que la colaboradora ya se ha enfadado con ella más veces y que su relación no se encuentra en el mejor momento porque le está costando digerir su relación con Agustín, la ganadora de Supervivientes 2021 tiene la esperanza de que todo se solucione.

Y es que, tal y como aseguraron los medios de comunicación en su momento, Rocío Flores estaría muy molesta con la sevillana por la forma en la que se enteró de su relación con Agustín Etienne.

Y esto es algo que la propia influencer dejó entrever tras su viaje a México. Nada más poner un pie en España, la hija de Antonio David se mostró de lo más cortante con los medios de comunicación de nuestro país.

Ahora, han salido a la luz unas imágenes de aquella escapada que han sacado a relucir cuál es el verdadero estado de salud de la colaboradora de televisión.

Rocío Flores ya no se esconde

Rocío Flores no ha tenido ningún problema en mostrar el gran cambio físico que ha experimentado su cuerpo en el último año.

Y es que, después de haber perdido más de 26 kilos y tras someterse a varias intervenciones estéticas, no hay duda de que la influencer es una persona totalmente diferente a la que conocimos en el año 2019, cuando decidió defender a su padre mientras participaba en GH VIP.

Hace unas semanas, y con su futuro dentro de El programa de AR en el aire, Rocío Flores decidió huir de todas las polémicas que se estaban generando en España alrededor de su familia y puso rumbo a México.

La joven quiso poner tierra de por medio, eso sí, sin la compañía de su novio. Allí, se liberó de todos los problemas y se dejó ver como nunca se había mostrado en público. Y es que no tuvo ningún reparo en mostrar los resultados de sus últimas intervenciones estéticas.

A principios de año, Rocío Flores decidió someterse a una mastopexia y a una lipoescultura que se suman a una larga lista de retoques. La revista Lecturas ha tenido la oportunidad de acceder, en exclusiva, a unas fotografías que han dejado al descubierto el actual cuerpo de la televisiva.

En ellas, se puede ver a la hermana de David Flores disfrutando del buen clima de México, luciendo tan solo un diminuto bikini y totalmente al natural. Esto es algo que hace unos años sería impensable para ella, pero gracias a sus operaciones, a día de hoy ya ha conseguido deshacerse de todos sus complejos.

"Me siento mucho mejor conmigo misma. He cambiado por dentro y por fuera. Lo he pasado mal, pero estoy muy cerca de ser la mujer que quiero ser", confesó a finales de junio, durante su última entrevista para la revista Semana.

En cuanto a su lipoescultura, Rocío Flores aseguró que le "costó mucho dar el paso, pero es la mejor decisión que he tomado, de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Me veo bien, todos los dolores que he pasado han merecido la pena".