Rocío Flores presume de nuevo cuerpo con la falda que mejor sienta a las bajitas

Rocío Flores siempre ha sido una mujer de complexión fuerte, pero con un cuerpo digno de lucir. La joven nieta de Rocío Jurado se hizo una liposucción el pasado mes de mayo, y así lo mostraba en Instagram.

Rocío, desde su paso por Supervivientes, ha colaborado como tertuliana en numerosos programas de la cadena televisiva Telecinco. Siempre se ha mostrado defensora de su padre, así como uno de los mayores apoyos de Olga Moreno, a la que considera su madre.

Rocío Flores muestra que las bajitas también son atractivas

Pese a la idea del típico estereotipo de belleza, basado en mujeres altas y delgadas, muchas famosas han demostrado que las de baja estatura también son dignas de admirar por su cuerpo, y así lo ha hecho ver Rocío Flores. La famosa ha demostrado que sabe elegir los mejores outfits para resaltar este tipo de cuerpo. Y es que en otoño, las mujeres bajitas tienen más difícil escoger un tipo de ropa que estilice su figura.

Rocío apuesta por el uso de una ropa de entretiempo, combinando una falda de tul negro de Sesamo by Marta, que le proporciona un look ochentero y desigual. El tiro alto hace resaltar la cintura, siendo una opción ideal para las mujeres de estatura baja en otoño. También crea una ilusión visual de alargamiento de la parte inferior del cuerpo. Así, a pesar de la estatura, se pueden lucir unas piernas infinitas. El precio en la web de Sesamo by Marta ronda apenas los 36 euros.

| Sesamo by Marta

Además, la hija de Rociito y Antonio David combinaba todo esto con un body negro ajustado con un escote en forma cuadrada, lo que también hace resaltar la preciosa cara de Rocío. Además, el negro es un color que favorece mucho la estilización del cuerpo, sobre todo en mujeres bajitas.

La mejor indumentaria para mujeres de baja estatura

Una de las mejores opciones es el uso de las prendas superiores lisas con colores apagados, pues desvían la atención de la zona de la tripa y acentúan la longitud de las piernas. Los vestidos ajustado tipo mini, son también un atuendo ideal. Si queremos disimular la barriga o acentuar la cintura de avispa, podemos combinarlos con un cinturón justo en la parte superior del ombligo. ¡Los cinturones son los mejores aliados para resaltar nuestros cuerpos!

| Instagram @rotrece

Las prendas superiores y vestidos de cintura alta son también una muy buena elección para bajitas. Esto es porque estiran visualmente la parte de arriba del cuerpo. Si queremos crear la ilusión óptica de estirar nuestro cuerpo completamente, unos jeans negros ajustados y un top oscuro con chaqueta pueden ser la mejor opción. Y si hace frío, nada mejor que una chaqueta de cuero ajustada.

Los zapatos altos y el contouring

Para estirar aún más nuestras piernas, lo mejor es usar tacón. Pero en el caso de que nos molesten para andar, la mejor idea para sustituirlos son las plataformas o las cuñas. Ahora incluso están en tendencia los zapatos estilo deportivos con un poco de plataforma.

Y por último, para alargar nuestra cara, lo mejor es el famoso contouring. Aplica el tono oscuro en tus sienes, en la zona por encima de la mandíbula y en tus mejillas. Después, haz lo mismo con el tono claro, pero debajo de tus ojos y del arco inferior de tus cejas y en el centro del mentón.

Incluso Rocío Flores ha confesado utilizarlo. Y es que esta maravillosa técnica de maquillaje, como su propio nombre indica, nos permite estilizar el contorno facial, ¡e incluso esconder la odiosa papada!

