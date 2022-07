Rocío Flores, preocupada por cómo está Rociíto después de confesar lo del divorcio

Rocío Flores es conocida desde antes de nacer, así que podría haber estado toda su vida trabajando en televisión y colaborando con la prensa. Sin embargo, dio el paso hace tres años, justo cuando su padre entró a concursar en Gran Hermano VIP.

Ella era su defensora y enseguida demostró que tenía mucho talento, por eso Ana Rosa Quintana le fichó como colaboradora.

Rocío Flores está obligada a dar explicaciones sobre lo que sucede en su familia porque trabaja en televisión y no puede esconder la realidad.

Recientemente, ha descubierto que su madre está dolida porque ha contado todo lo del divorcio de Rocío Jurado. Según Rociíto, la Más Grande no recibía un trato demasiado generoso por parte de José Ortega Cano, por eso el matrimonio estaba en crisis.

| Telecinco

Rocío es una experta en redes sociales, así que sabe que Twitter se ha llenado de imágenes y comentarios que no hablan bien de Ortega. Los espectadores confían en la mujer de Fidel Albiac, pero hay algo bastante delicado detrás de la historia. El maestro podría demandarla, pues está poniendo encima de la mesa datos que pertenecen a su más estricta intimidad.

Rocío Flores comprende que Rociíto quiera contar su versión, pero no tolera que este testimonio termine salpicando a Antonio David.

El nuevo documental de Carrasco ha dejado al margen al ex de Olga Moreno, así que la colaboradora está mucho más receptiva. Según cuentan, está preocupada porque no quiere que a su familia le pase nada malo, a pesar de todos los problemas que existen.

Rociíto ha llorado al recordar los presuntos desencuentros entre Ortega Cano y Rocío Jurado y ha aprovechado para contarlo todo. Asegura que la cantante pensó en divorciarse, aunque después cambió de idea porque tenía dos hijos con el torero. Supuestamente también influyó que enfermó y no tenía fuerza para tomar ciertas decisiones.

Rocío Flores escucha a Rociíto

Rocío ha tenido oportunidad de descubrir una verdad que llevaba mucho tiempo en la sombra y lo cierto es que está bastante sorprendida. La mujer de Fidel ha asegurado en el último capítulo de su serie que Ortega Cano no fue el único en cometer errores con Jurado. Garantiza que la familia Mohedano tiene mucho que ocultar, a pesar de que sepan guardar bien las formas.

| Mediaset

“A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor. No eran generosos, sus acciones no eran desinteresadas”, explica Carrasco haciendo alusión al comportamiento de los Mohedano.

Rocío Flores tiene claro que la vida de Jurado no fue sencilla, a pesar de que era una artista de fama internacional. Rociíto ha mostrado en su documental unas imágenes que demuestran cómo era la verdadera relación entre la cantante y el maestro. Se ha mostrado bastante afectada y los que le quieren están preocupados por ella.

Rocío Flores desconocía el secreto del matrimonio

Rocío Flores ha escuchado durante años una versión que podría no corresponderse con la realidad, podría haber crecido engañada. Sin embargo, nunca sabrá quien tiene la razón, pues no tiene intención de retomar el contacto con su madre. Ya dio el paso en su momento y no obtuvo la respuesta que buscaba, pero hay quien no ha perdido la esperanza.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Flores, a pesar de que ha sido crítica con Rociíto, nunca ha hablado mal de ella en público porque no puede disimular lo que siente. La hija de la Más Grande está aportando muchas pruebas y consecuentemente está recibiendo críticas feroces. Sus detractores no entienden que compartan datos tan íntimos de Jurado solo para demostrar que tiene razón.