Rocío Flores preocupa a su madre Rociíto tras confirmarse una muerte cercana

Rocío Flores está de capa caída tras conocer una noticia que la ha dejado sin palabras. La hija de Antonio David y Rociíto se iba a la cama sobresaltada este martes. Y es que, a través de las redes sociales, la joven ha conocido el fallecimiento de un familiar de uno de sus mejores amigos.

Rocío Flores ha conocido en las últimas horas que el padre de Jorge Pérez, ganador de Supervivientes 2020, moría la pasada medianoche tras comunicarlo este a través de sus redes sociales.

Una dolorosa pérdida que deja a la hermana de David Flores muy tocada, ya que todos sus seguidores saben lo mucho que quiere la joven al colaborador de Ya es mediodía.

Rocío Flores, consternada tras la muerte del padre de su amigo

Su amistad comenzó durante el transcurso de Supervivientes 2020 y tras finalizar el mismo, dicha amistad incluso se reforzó. Ambos suelen hacer planes juntos con sus familias respectivas cuando disponen de tiempo libre.

La desgracia ha llegado a la casa de Jorge Pérez. Y mediante un escueto mensaje a través de sus historias de Instagram, el guardia civil y tertuliano de Telecinco daba la fatal noticia.

Lo hacía publicando una imagen de la mano de su padre agarrada a la suya y escribía un emotivo mensaje. Un texto que ha recibido cientos de respuestas y mensajes de apoyo para intentar levantar la moral del televisivo.

Fallece el padre de Jorge Pérez, amigo de Rocío Flores

Sin lugar a dudas, esta pérdida supone todo un mazazo para el amigo de Rocío Flores, en un momento de su vida pletórico. Actualmente, este estaba esperando el nacimiento de su cuarto hijo junto a su mujer, Alicia Peña.

Jorge Pérez siempre se ha caracterizado por ser un hombre positivo, pero esta noticia ha frenado en seco la felicidad que desprendía allá por donde iba.

El cántabro ha decidido desvelar esta dolorosa noticia a través de sus redes, y la imagen que ha subido da a entender que su progenitor también trabajó en el cuerpo de la Guardia Civil.

Queda bastante claro tras ver las pulseras que lucía en su muñeca el padre de Jorge. "Tu cuerpo descansa, pero tu alma vuela, buen viaje, papá", rezaba el mensaje del televisivo en su perfil de Instagram.

El mayor varapalo en la vida del guardia civil

Lo cierto es que esta semana ha sido todo menos agradable en la vida del excompañero de Rocío Flores. El cántabro también puso en conocimiento de sus seguidores los peligros de las carreteras a causa de los conductores imprudentes.

Pérez quiso compartir a través de sus 'stories' un vídeo donde relata que ha sufrido un impactante accidente. Lo más positivo de ese percance es que no ha sido tan grave como podía haber sido finalmente.

“Hoy quería compartir con vosotros la anécdota del día. Es la primera vez que me pasa, conduciendo por una autovía. Ha habido un camión que literalmente me ha sacado de la carretera”, ha comenzado su explicación.

"No es que me haya tenido que meter en el arcén. Es que me he tenido que meter en la mediana. Por suerte, esta era de grava y he conseguido que no fuese a más", ha añadido.

Por último, este agradeció a la Benemérita por los cursos que en su día pudo realizar y que le han servido de mucho. "Gracias a la Guardia Civil y al grupo de acción rápida por sus cursos de conducción evasiva. Me han resultado realmente útiles y me han permitido el lujo de esquivar algún hito de arista para no destrozarlo", concluía.