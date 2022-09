Rocío Flores ya no puede ocultar más el secreto de su hermano David

Rocío Flores está descubriendo, gracias a En el nombre de Rocío, qué pensamientos tiene su madre sobre varias cuestiones que le han afectado desde hace años.

La madre de Rocío Flores ha respondido de forma contundente a una de las preguntas más controvertidas que se le podían realizar.

Hablamos de David Flores Carrasco, que ante la separación de Antonio David y Olga Moreno, el joven se quedaría con la andaluza en casa. ¿Cómo puede ser que el hijo de Rociíto termine viviendo con Olga? A esta pregunta ha respondido la protagonista de la docuserie de forma irónica, como suele ser habitual en ella.

Rocío Flores ya no puede esconder el secreto de su hermano

"Lo ha hecho perfecto", sentenciaba la hija de Rocío Jurado. “Yo me he separado de él, he tenido dos hijos, me ha torturado durante veinte años y la conclusión ha sido llevarse a mis hijos. Así lo cuenta Rocío tras afirmar que por supuesto que su hijo se quedará con Olga si esta se separa de Antonio David.

| La Noticia Digital

“Se los ha llevado diciendo durante veinte años que los niños no querían estar conmigo porque no era una buena madre. Ahora que ya se los ha llevado y se los ha puesto a Olga, ahora los niños sí quieren tener contado conmigo”, ha sentenciado.

La hija de 'la más grande' es consciente de que todo forma parte de un plan ideado de forma magistral por dos de sus enemigos.

"¡Que por el coño que a ella le falta he parido yo a mis dos hijos!"

“Los deja con Olga. Rocío es independiente, el niño se queda con ella. La dota de una responsabilidad pública de que ella es la madre del niño y la hace creer que es ella la madre porque ese niño no tiene madre, porque su madre no lo quiere, no lo cuida, no le paga la manutención, porque no se interesa por él…”, expone Rocío. “¡Que los he parido yo! ¡Que por el coño que a ella le falta he parido yo a mis dos hijos!”.

Además, Rocío no ha rehuido a las imágenes que más daño le han provocado en el último capítulo hasta la fecha de En el nombre de Rocío, el 14.

| Mitele

Rociíto ha presenciado el vídeo en el que Antonio David se da cuenta en Sálvame que van a emitir Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Llorando a moco tendido, esta asegura que “esa cara que pone el ser cuando le ponen el documental, esa es su cara real. Esa es la cara que yo conozco. Esa es la cara que yo no puedo ver. Me da pavor, me da terror, porque yo sé esa cara cuál es”.

Este martes se emiten, en abierto, dos nuevos capítulos de la docuserie

Los capítulos más importantes de la historia de Rocío Carrasco sobre eventos importantes en la vida de Rocío Jurado y las relaciones familiares verán la luz hoy a las 22:00 en Telecinco. En unas horas, veremos los capítulos tres y cuatro de En el nombre de Rocío.

| Gtres

Sandra Barneda conducirá estos nuevos episodios en los que la madrileña rinde homenaje a la figura de su padre. Y deja retratada en varios aspectos a Raquel Mosquera, su segunda mujer.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Rociíto desvela los primeros rifirrafes por la herencia del exboxeador en torno a su familia y sobre todo los relacionados con su viuda. El estreno de estos dos capítulos contará con la protagonista de la docuserie en el propio plató. Y esta desgranará todo lo que se cuente en dichos episodios sobre su vida.