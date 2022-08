Rocío Flores, nerviosa al saber que la psicóloga ha detectado un problema serio

No cabe duda de queRocío Flores lleva un año bastante intenso. Desde que se estrenó el documental de su madre, Rocío, contar la verdad para seguir viva, no ha parado de estar en el ojo del huracán.

Y es que la hija de Antonio David es continuamente acosada por los medios. Además, por si fuera poco, tiene que lidiar con los comentarios ofensivos que recibe a diario vía redes sociales.

Si bien es cierto que ahora mismo ella se encuentra alejada de la televisión porque está disfrutando de sus vacaciones, no puede evitar estar en el foco de la polémica. Asimismo, la hermana de David Flores Carrasco ha querido poner distancia de por medio y, en estos días, ha estado relajándose en las playas idílicas de Mojácar (Almería).

No obstante, un miembro de su familia muy cercano está atravesando un momento especialmente duro por los últimos acontecimientos que han sucedido a lo largo de estos meses.

| Instagram: rotrece

Rocío Flores, testigo del grave problema de su tía

Así es, nos estamos refiriendo a la misma Gloria Camila, tía de Rocío Flores. Las dos jóvenes mantienen una relación excelente y, siempre que tienen ocasión, pasan el tiempo juntas.

Por esta razón, en estos momentos, la hija de Rociíto está pendiente de su tía por lo que ha sucedido en torno a su familia más mediática. Justamente, hace unos meses, saltaba a la luz la grave crisis matrimonial que estaban atravesando Ortega Cano y Ana María Aldón. Una situación que perjudicaba, indirectamente, a la influencer por su posible papel en la relación de su padre con la diseñadora.

A pesar de estar lejos de los medios una breve temporada, la exsuperviviente volvía a la televisión con más fuerza que nunca. Por otro lado, lejos de acabar con el conflicto familiar, la polémica entrevista de Gema Aldón en el Deluxe, donde puso contra las cuerdas a Gloria Camila, provocó que la joven recibiera grandes críticas.

Pero lo que nadie se esperaba es que la tía de Rocío Flores se sentara al día siguiente en el nuevo formato de la cadena, Ya es verano. Asimismo, se descubrió en directo que la joven iba a ser una de las colaboradoras del espacio.

Como era de esperar, aprovechando su intervención en el espacio de los fines de semana, no dudó en opinar cómo se encontraba tras el Deluxe de su hermanastra. "Estoy en tratamiento con una psicóloga maravillosa. Así estoy tratándome, todo me afecta y todos me importan", empezaba diciendo.

Respecto a lo que le había detectado su terapeuta, ha comentado que ha "empezado en terapia con el objetivo de tratar mis emociones y saber gestionar esas situaciones que me generan ansiedad".

Aunque ella no está pasado por una buena época, confesó que quién más le preocupaba era Ortega Cano. "El que me preocupa ahora es mi padre. Y es una cosa que me afecta mucho emocionalmente", revelaba emocionada.

En la misma línea que ella, ha admitido que el extorero tampoco está viviendo su mejor momento. "Es una persona maravillosa, siempre he dicho que es mi pilar. Lo está pasando mal últimamente, pediría un poquito más de cariño y suavidad a la hora de tocar los temas", decía.

| Europa Press

"Mi padre es una persona que está débil de salud y es una persona vulnerable. Intento no darle más disgustos y no agrandar las cosas. No le viene bien, él se altera", explicaba.

Justamente, con motivo de que su padre ha perdido los papeles frente a la prensa en estos últimos tiempos, la tía de Rocío Flores se ha disculpado públicamente por él.

Gloria Camila sella la paz con Ana María Aldón

No es novedad que la tía de Rocío Flores esté sumamente involucrada en todo lo relacionado con la salud mental, dado que en numerosas ocasiones lo ha demostrado. Por este motivo, quiso dedicarle todo su apoyo y cariño a su madrastra, Ana María Aldón, que también ha decidido poner remedio a su depresión.

"Me alegro de que haya tomado cartas en el asunto porque ayuda mucho un profesional. A mí Ana me da pena, le tengo cariño. Es que no dejo de querer a una persona por lo que pueda pasar", confesaba.

"Desde aquí le mando todo mi apoyo a Ana en su recuperación. Espero que todo pase", zanjaba. Sin ninguna duda, la joven ha decidido seguir por el buen camino y no alimentar, aún más, la guerra mediática que hay entre miembros cercanos de su familia.

No obstante, Rocío Flores es consciente de que su tía debe cuidar lo que dice públicamente sobre su entorno por el bien de Ortega Cano.

