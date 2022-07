Rocío Flores y el llanto que demuestra que no es feliz y que quiere marcharse

Tanto Rocío Flores como Olga Moreno no han podido evitar emocionarse al enterarse de que una de sus grandes amigas está a punto de tirar la toalla.

No hay duda de que este mes de julio no ha empezado del todo bien para el entorno de la colaboradora de El programa de Ana Rosa.

Y es que, a la emisión de la serie documental En el nombre de Rocío, la influencer también ha tenido que sumarle la inauguración del museo de su abuela. Evento al que, por cierto, ni Rocío Flores ni su hermano fueron invitados.

En ese momento, a miles de kilómetros de España, una de las grandes amigas de Olga estaba lidiando con sus propios problemas. La recta final de Supervivientes 2022 está cada vez más cerca y los concursantes que todavía permanecen en los Cayos Cochinos están comenzando a sufrir el desgaste propio de la experiencia.

Los supervivientes se sienten más débiles y sensibles, por eso, cualquier información que les llega del exterior puede condicionar su concurso. Ahora, Rocío ha tenido que ver a Ana Luque al borde del llanto tras uno de los últimos juegos que la organización les propuso.

Rocío Flores está muy preocupada por Ana Luque

Rocío Flores no ha podido evitar preocuparse por la superviviente después de que asegurara que quiere abandonar el concurso. Tan solo una palabra ha sido suficiente para que Ana Luque se haya venido abajo.

Este martes, 5 de julio, durante la emisión de Tierra de nadie, pudimos ver uno de los juegos que el formato organizó para ellos. El juego se llamaba 'el oráculo'. En él, la madre de Ignacio de Borbón le ofreció a los supervivientes información del exterior.

La mujer, que acudió a Honduras para darle una sorpresa al modelo, fue la encargada de responder a las preguntas de los concursantes, sobre todo, lo que estaba ocurriendo en España.

La compañera de plató de Rocío Flores solo podía responder a dichas preguntas con tres palabras: "Sí", "No" o "Incierto".

Pero, sin duda, una de las personas que peor lo pasó con la visita de esta mujer fue Ana Luque. La íntima amiga de Olga Moreno le pregunto si tenía apoyos en España.

Al no conocer la respuesta, el oráculo levantó el cartel de "incierto". Este gesto provocó que la superviviente comenzara a preocuparse por lo que estaba pasando fuera. Muy enfadada y molesta por lo que había pasado, la de Torremolinos criticó con dureza la actitud de la madre de Nachito.

"Me ha dado una desmotivación... Me quiero ir. Conmigo ha ido a muerte, me ha llamado títere de Anabel. Veo súper injusto que venga alguien de fuera y te cambie todas las cosas, porque yo soy superfeliz y nunca me he puesto así", aseguró, dejando muy preocupada a Rocío Flores.

"A mí esa mujer me ha destrozado. Incierto... No es justo que tenga que estar amargada cuatro días por esta mujer. No es justo que haya venido alguien a descolocarme porque he sido muy buena persona y muy buena concursante", dijo entre lágrimas. "No puede venir nadie de fuera a descolocarte".

Finalmente, parece que todo quedó en un susto y Ana Luque consiguió recuperarse de este duro golpe.

Rocío Flores reconoce que fue un momento muy emotivo

A pesar de todo lo que había pasado, Rocío Flores no tuvo problemas en reconocer que el encuentro entre Ignacio y su madre había sido de lo más emotivo.

Y es que, durante su paso por el oráculo, Ignacio de Borbón pudo leer un pergamino en el que su madre le había escrito unas emotivas palabras.

"Veo que te estás superando cada día. Sigue fuerte y aguanta que ya no queda nada… Te queremos y te esperamos con ansia".

Pero lo que menos se esperaba el modelo es que la mujer a la que más quiere en el mundo había viajado hasta Honduras para darle una sorpresa. "Estamos todo muy orgullosos de ti. Tienes muchísimo apoyo en España, de verdad", le dijo Ana. "Estás guapísimo, delgado, pero muy guapo".