Rocío Flores y las lágrimas que demuestran lo complicada que está siendo la terapia

Rocío Flores no ha podido evitar emocionarse tras ver la última intervención de su tía, Gloria Camila. Y es que, a pesar de que llevaba más de un mes y medio encerrada en la granja más famosa de Mediaset España, la colaboradora de televisión se ha sincerado como nunca acerca su tormentosa relación con Kiko Jiménez.

Hace más de cuatro años que la hija de Ortega Cano y el tertuliano de Sálvame pusieron punto y final a su romance. Pero, a pesar de que el tiempo ha pasado, su relación y los múltiples escándalos de la familia Mohedano-Ortega siguen estando a la orden del día.

Durante las semanas que la tía de Rocío Flores ha estado participando en Pesadilla en el Paraíso, hemos podido ver al actual novio de Sofía Suescun hablar de todas las polémicas de este clan en el programa de Telecinco en el que trabaja.

Además, también ha tenido la oportunidad de comentar el concurso de Gloria Camila. Hace unos días, la granjera confesó ante toda España que, durante su noviazgo, se sometió a un aborto.

Información que a Kiko no le sentó nada bien que viera la luz. "Se ha despotricado lo más grande y con mentiras", ha asegurado el colaborador en alguna ocasión.

Ahora, Rocío Flores se ha quedado totalmente conmocionada tras ver la última entrevista de su tía. Y es que, según ha contado ella misma, ha sufrido mucho desde que puso punto y final a su romance con el de Jaén.

Rocío Flores sabe lo mal que lo ha pasado su tía

Rocío Flores es consciente del infierno que ha vivido Gloria Camila desde que finalizó su relación con Kiko Jiménez. Y es que, a pesar de no tener ningún tipo de contacto con el televisivo, a día de hoy, sigue en tratamiento psicológico.

Este domingo 16 de octubre, la hija de Ortega Cano ha acudido al plató de Pesadilla en el Paraíso tras ser expulsada del reality. Después de comentar su concurso, la influencer ha querido compartir con la audiencia de Mediaset España cómo ha vivido las primeras horas fuera de la granja.

Y es que, a pesar de que entró en el reality con una situación familiar complicada, lo cierto es que los problemas no han dejado de crecer. Pero, lo que más le ha dolido a Gloria Camila ha sido ver como su expareja sigue hablando de ella después de tanto tiempo.

"Lo que más me ha dolido de Kiko es que hablase de mi familia, de mi vida, de mi padre. Cuando llega ese momento, no entiendo y me hundo", ha asegurado la tía de Rocío Flores.

"No es que no haya superado la relación, es que no he superado el daño que se me ha hecho, estoy en terapia para superarlo", ha apuntado la granjera a continuación.

Pero justo en ese momento, Nagore Robles quiso intervenir para lanzarle una pregunta muy directa a la concursante. Y es que, después de todo lo que ha vivido, la presentadora no entiende como Gloria no es capaz de empatizar con el dolor de su hermana.

Nagore aseguraba no tener ninguna duda de que es muy duro que una expareja hable de esa manera sobre ella y su familia y aprovechó para preguntarle si empatizaba con su hermana.

A esa pregunta, Gloria Camila contestó que siempre ha empatizado mucho con las personas, pero ese era otro tema en el que no quería entrar.

"Entro para desconectar. Antes de entrar decido no ver ciertas cosas, las cuales estoy viendo ahora. Es algo que a mí me afecta, se está hablando de mi padre, cada uno que haga lo que considere".